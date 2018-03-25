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華為 取消CEO輪值制

2018-03-25 01:17聯合報 記者李仲維／綜合報導

大陸通訊大廠華為董事會昨天完成換屆選舉，由董事梁華出任新一屆董事會董事長，原董事長孫亞芳辭任董事長也未進入董事會；公司創始人任正非依然擔任董事和公司執行長（ＣＥＯ）。

華為董事會本次換屆的最大變化，是取消輪值ＣＥＯ制度，輪值董事長制度生效，繼續華為的集體領導制。華為官方未解釋這種變化的原因。

華為董事長孫亞芳卸任後，將繼續在公司治理體系中發揮作用。華為公司公關負責人表示，副董事長有四位，其中郭平、徐直軍、胡厚崑擔任輪值董事長。輪值董事長每半年輪換一次，由徐直軍擔任首任輪值董事長。

在華為，董事長和輪值董事長在職責上究竟有何區別？據了解，董事長負責治理責任，包括對外負責公司公共關係及形象維護等，以及主持公司持股員工代表會運作；輪值董事長的職責是對內聚焦公司的管理，領導董事會常務委員會和董事會的工作等。

起始於二○一一年的華為輪值ＣＥＯ制度則已成為歷史。輪值ＣＥＯ即由三名副董事長輪流出任ＣＥＯ，任期六個月。在輪值期間，輪值ＣＥＯ是公司經營管理以及危機管理的最高責任人，對公司生存發展負責。

財新網報導，作為創辦人，任正非和華為是分不開的，外界一直認為創辦人即一把手，擔任董事長職位，但實際上在改選前，董事長一直由孫亞芳擔任。在華為新任領導層中，任正非也只擔任ＣＥＯ，而不再是公司副董事長。

值得注意的是，華為財務長孟晚舟也成為副董事長，任正非有意將女兒培養為接班人。

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