AI領域卓越貢獻 李飛飛獲華人盛典大獎提名

2018-03-24 15:50 世界日報 中國新聞組╱北京24日電



李飛飛為史丹福大學終身教授、史丹福大學人工智能實驗室與視覺實驗室負責人、谷歌雲人工智能和機器學習首席科學家，在AI界具有響噹噹地位。 世界日報記者趙蕙蘭／攝影 分享 facebook

AI（人工智能）技術是近年科學界熱點話題。在AI界，提起李飛飛，幾乎無人不曉。這名華裔女科學家去年還代表谷歌宣布，谷歌AI中國中心正式成立。因其在人工智能領域的重大貢獻，華人盛典組委會23日公布李飛飛獲得「世界因你而美麗——2017-2018影響世界華人盛典」大獎提名。

本屆「世界因你而美麗——影響世界華人盛典」由鳳凰衛視主辦，美國世界日報、香港亞洲週刊、北京青年報及中國新聞社等十餘家中文媒體合辦。自2007年首屆舉辦以來，華人盛典秉承「表彰華人典範，展現華人風采，讓傑出華人代表成為全體華人榜樣」的宗旨，11年來，向每一年度在世界科學研究、公共事務、體育競技、文化藝術、希望之星等不同領域裡做出卓越貢獻的傑出華人致敬。

李飛飛，史丹福大學終身教授、史丹福大學人工智能實驗室與視覺實驗室負責人、谷歌雲人工智能和機器學習首席科學家。其除了在AI界具有響噹噹地位，她本人也憑著電腦視覺識別領域的重要工具——ImageNet資料庫而名揚天下。

「AI沒有國界，AI的福祉也沒有國界」，李飛飛曾在一次演講中這樣說。她自己就是那個技術和知識沒有國界最好的證明——出生於中國，16歲和父母移民到美國，全家人靠洗盤子、開乾洗店生存下來，憑藉強大的驅動力，她在普林斯頓、加州理工這些學校裡完成了世界最好的科學訓練。

之後，她一頭紮進了人工智能的研究中。整個人工智能研究領域，尤其是電腦視覺研究，因為她的貢獻而變得不同。2016年，美國最古老的基金會——卡內基基金會，提名她為當年的傑出移民。

現在，她又作為谷歌的一員回到中國，領導這家公司在中國的人工智能研究中心。

她在一流電腦期刊上，發表超過100篇論文，2012年拿到終身教授之職，成為電腦系最年輕的教授。她也是史丹福AI實驗室裡唯一的女性。

「世界因你而美麗——2017-2018影響世界華人盛典」頒獎禮將於3月30日晚在清華大學華美登場。

本屆「世界因你而美麗——影響世界華人盛典」由鳳凰衛視主辦，美國世界日報、香港亞洲週刊、北京青年報及中國新聞社等十餘家中文媒體合辦。自2007年首屆舉辦以來，華人盛典秉承「表彰華人典範，展現華人風采，讓傑出華人代表成為全體華人榜樣」的宗旨，11年來，向每一年度在世界科學研究、公共事務、體育競技、文化藝術、希望之星等不同領域裡做出卓越貢獻的傑出華人致敬。