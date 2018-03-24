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陸公布獨角獸公司 螞蟻金服No.1

2018-03-24 00:52聯合報 記者李仲維／綜合報導

大陸科技部昨公布二○一七年獨角獸名單，共有一百六十四家企業上榜，螞蟻金服、滴滴、...
大陸科技部昨公布二○一七年獨角獸名單，共有一百六十四家企業上榜，螞蟻金服、滴滴、小米位居前三名。 路透
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中國概念股回歸、獨角獸上市的消息近日引發投資人關注，大陸科技部昨天公布二○一七年獨角獸名單，共一百六十四家企業上榜，螞蟻金服、滴滴、小米位居前三名，被視為最權威的中國獨角獸名單。

所謂獨角獸公司，一般指估值十億美元以上、創辦時間較短、尚未上市的公司。根據科技部火炬中心昨發布的《二○一七年中國獨角獸企業發展報告》，共計有一百六十四家企業上榜，總估值達六千二百八十四億美元。

榜單顯示，螞蟻金服以七百五十億美元估值高居榜首，滴滴、小米分別以五百六十億美元、四百六十億美元估值位居第二和第三名。

阿里雲、美團點評、寧德時代、今日頭條、菜鳥網路、陸金所、借貸寶等名列前十名。

估值在五十億美元以上的還有微眾銀行、平安醫保科技、口碑、金融壹賬通、京東金融、餓了麼、平安好醫生、威馬汽車、聯影醫療、蔚來汽車。

據「華爾街見聞」旗下選股寶統計，在上述科技部的最新版獨角獸名單中，新晉公司共六十四家，包括北汽新能源、小鵬汽車、依圖科技、寒武紀、比特大陸等；但樂視系、大疆等被移出。

在評選標準中，企業估值超過（含）一百億美元的稱為「超級獨角獸」。根據最新榜單，中國大陸共擁有超級獨角獸企業十家，比美國多出兩家（包括Uber、SpaceX等）。其餘獨角獸中，估值五十至一百億美元有十家，卅至五十億美元十九家，十至卅億美元一百廿五家。

在行業分布方面，電子商務和互聯網金融行業擁有較多獨角獸公司，分別達卅三家和廿一家；另有大健康、文化娛樂、物流和交通領域，擁有兩位數的獨角獸企業。

從獨角獸估值分布看，互聯網金融行業估值總額最高，達一千五百九十二點七億美元，占比約百分之廿五點四；電子商務和交通領域緊追，分別約九○一億美元和七百廿億美元。這三個行業都有耳熟能詳的超級獨角獸，例如螞蟻金服、美團點評和滴滴出行

概念股滴滴出行華爾街
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