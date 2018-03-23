反制川普高關稅 中國可能採取這些行動

2018-03-23 02:44 中央社 北京22日綜合外電報導



美國總統川普準備對中國進口產品課徵500億美元懲罰關稅，中方今天也表明將「採取所有必要措施」捍衛自身利益。外界預期習近平回應不會手軟，至於可能有哪些行動？

彭博報導，曾任駐北京外交官的原油巨擘中國海洋石油總公司前任副總裁高志凱說：「中國將採取不尋常且非傳統的反制措施。對中國課徵500億美元（約新台幣1兆4600億元）關稅，是貿易上的大規模毀滅性武器，這將違反世界貿易組織（WTO）規則，並使得中國走投無路。」

中國國家主席習近平在國內也有理由表現強硬。提供外國企業諮詢的安可顧問公司（APCO Worldwide）大中華區主席麥健陸（James McGregor）認為，中國全國人大會議這個月才通過修憲，讓習近平成為「終生無上領導人」，他不能展現絲毫軟弱。

麥健陸表示：「中國將必須回擊。」他還說，習近平政府有數不盡的手段可用來對付境內外國企業。以下是彭博列出中國可能採取的報復選項：

●拖延、稽察和調查

中國可立即設下關稅以外的貿易障礙，例如對進口產品擴大安全檢查，或是拖延必要文書作業的時間。

●出口稅

中國也可針對出口課稅，對美國企業在中國製造後銷往美國的產品課徵特殊附加關稅。這將使得蘋果公司（Apple Inc.）和美國其他大型消費者產品和電子產品製造商受害，也會對美國消費者帶來沉重打擊。

●報復性關稅

中國雖然可能用報復性關稅回擊川普，但中方長久以來表示希望遵守WTO規則。香港國際商會（ICC）商事法律和活動委員會主席波登科（Olga Boltenko）指出，根據WTO爭端和解機制，雙方需經過60天協商，之後交由評議小組決定採取報復性關稅是否合適。

習近平政府已對進口的美國高粱展開調查，且正在研究是否限制美國黃豆進口。中方鎖定這些和其他美國農產品，可能在一些政治上重要的美國農業州傷害川普支持度。

●政府採購

中國可威脅阻礙美國企業進入號稱價值3兆1000億元人民幣的政府採購市場。果真如此，將對波音公司（Boeing Co.）到思科系統公司（Cisco Systems Inc.）等一系列美國企業不利。

由於中國並未加入WTO政府採購規則簽署行列，因此動用這個武器相對自由。

●對在中國的美國企業施壓

另一個中國快速回擊方式，是中斷美國跨國企業在中國業務，可能出手單位從海關、金融監管、品管、反壟斷、環保、消保到經濟計畫等。

●在北韓和鴉片類毒品問題上阻撓川普

中國還有個較長程的選項，那就是阻礙川普在其他外交政策目標的進展。川普曾表明，希望中國協助去除北韓核武和對抗美國鴉片類毒品氾濫危機。未來川普也很可能需要中國一同應付伊朗。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）