親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

陸咖啡店盛行 業界產值達209億人民幣

2018-03-23 00:02經濟日報 記者 林則宏

星巴克中國CEO王靜瑛美西時間21日在西雅圖企業總部的年度股東會上說，計畫202...
星巴克中國CEO王靜瑛美西時間21日在西雅圖企業總部的年度股東會上說，計畫2021年時在大陸展店要超過5,000間。 法新社
分享

去年12月5日，星巴克臻選上海烘焙工坊Roastery開業，這是繼2014年總部西雅圖首家Roastery之後，全球第二家臻選烘培工坊。儘管室內空間超過800坪，但蜂擁而至的人潮，還是讓星巴克不得不採取限流措施。連續幾天時間，消費者至少得排隊一個小時以上，才進得了門喝上一杯咖啡

根據星巴克公布的數據，上海臻選烘焙工坊開業前八周，平均每天營業額高達6.4萬美元（約新台幣185萬元），是美國店面平均一周營收的兩倍。儘管大陸星巴克的咖啡並不便宜，平均約比台灣高出三成，但依然擋不住大陸民眾對星巴克的喜愛。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

因此，從1999年星巴克在北京國際貿易中心開出中國市場首家門店後，如今已經在中國大陸130多座城市擁有超過3,000家門店，中國也成為僅次於美國的星巴克第二大市場。

據前瞻產業研究院日前發布的報告顯示，2007年中國咖啡店數量尚不足1.6萬家。然而到2016年底，全大陸咖啡店數量已達到8.5萬家。2017年，中國咖啡店行業市場規模將達到人民幣209億元，已經是逼近新台幣千億元級的龐大產業。

報告稱，儘管目前大陸咖啡市場以超乎想像的速度飛快發展，咖啡店數量也有大幅度增長，但與歐美、日韓等國家相比，大陸人均咖啡消費量依然偏低。據調查，目前大陸每人每年咖啡消費量約20杯，日韓則是200杯，歐美更可達到500杯。

隨著新生代消費群體逐漸崛起，並成為咖啡消費主要力量，前瞻產業研究院認為，中國咖啡市場潛力將進一步釋放，預估未來幾年將保持11%至15%左右的速度持續成長，2023年市場規模可望達到人民幣479億元。

咖啡星巴克新台幣
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

美的攻機器人 建生產基地

2018-03-23 00:02

陸股解碼／消費金融股 搶鏡

2018-03-23 00:02

江淮淨利掉六成 主管減薪

2018-03-23 00:02

中移動去年一天賺14億元

2018-03-23 00:02

朱立倫訪台積南京廠

2018-03-23 00:02

陸企併德企金額 創新高

2018-03-23 00:02

擔憂中美貿易戰開打 離岸人民幣大跌逾300點

2018-03-22 21:49

亞馬遜擬砸10億美元 拍攝大陸科幻小說《三體》

2018-03-22 12:20

因應美升息 金管局：確保匯率不低於7.85

2018-03-22 11:35

不銹鋼法蘭產品 美認定中印傾銷

2018-03-22 02:18

銀行聯網 將增失效身分證訊息

2018-03-22 02:18

山西品牌絲路行 首站東協

2018-03-22 02:17

北京海外人才 最高100萬人民幣獎勵

2018-03-22 02:17

德國金融科技業 騰訊重金注資

2018-03-22 02:17

質量追趕經濟 安徽砸220億人民幣

2018-03-22 02:17

陸客郵輪旅遊495萬人次 五年成長逾八倍

2018-03-22 01:19

中國銀保監會 郭樹清掌舵

2018-03-22 01:01

郭樹清下階段將整治影子銀行

2018-03-22 00:59

郭樹清旋風...讓業者神經緊繃

2018-03-22 00:58

京滬白領 平均月領4.6萬

2018-03-22 00:02

區塊鏈夯 月薪跳到12萬

2018-03-22 00:02

想申請支付牌照 要先過三關

2018-03-22 00:02

上海最低工資 下月調漲5.2%

2018-03-22 00:02

陸開放外商投資支付機構

2018-03-22 00:02

陸股解碼／軍工黃金股 強勢

2018-03-22 00:02

吉利獲利倍增 股價不賞臉

2018-03-22 00:02

騰訊豐收 去年大賺3,350億

2018-03-22 00:02

財經觀點／擬准CDR在A股上市 大陸又開一扇門

2018-03-21 23:46

中國銀保監剛成立 郭樹清任首任主席

2018-03-21 16:32

上海再度調升最低工資標準 調幅5.2％

2018-03-21 16:32

大陸銀保監合併後 郭樹清今天接任首任主席

2018-03-21 15:54

惠譽信評：中國主權評等維穩 GDP成長放緩

2018-03-21 10:33

周小川離任前率團出席G20會議：大陸正推動金融開放

2018-03-21 10:09

重慶至寧波貨運班列 兩天一班

2018-03-21 02:27

輕工業去年出口 占全國總額26.5%

2018-03-21 02:27

放心搭！C919大飛機 已獲815架訂單

2018-03-21 02:27

提升核電競爭 鈾濃縮離心機升級

2018-03-21 02:27

世界最大單台裂解爐整體模塊 惠生啟運

2018-03-21 02:27

陸股解碼／醫藥次新股 吃補

2018-03-21 01:27
看更多

熱門文章

黃之瀚訪台 陸媒氣炸：赴台的美官就別來大陸

2018-03-22 10:02

港專家：習近平一旦犯錯 可能被拉下馬

2018-03-22 14:48

動物園驚見「人臉猴」 網友：管理員裝的？

2018-03-22 16:57

南京首站 朱立倫謁中山陵、總統府

2018-03-22 10:47

擔憂中美貿易戰開打 離岸人民幣大跌逾300點

2018-03-22 21:49

把家裝進4平米大貨車 小情侶環遊大半個中國

2018-03-22 15:05

最迷你的山！ 山東600公分小山一腳就可翻過

2018-03-22 15:10

國台辦主任難為 大棚木瓜樹下的張志軍

2018-03-22 16:11

亞馬遜擬砸10億美元 拍攝大陸科幻小說《三體》

2018-03-22 12:20

桂林旅遊只要台幣37元 午餐是白飯配腐乳

2018-03-22 14:48

夢想起飛 「聯合夢想號」飛抵福州

2018-03-22 02:17

批評北京 華裔前澳洲議員被中國拒絕入境

2018-03-22 12:07

全球首架聯合國特殊塗裝飛機 「聯合夢想號」亮相福州

2018-03-22 17:50

上海戶口管理新政策 定居國外者強制註銷戶籍

2018-03-22 14:34

中國海警轉軍委管 日憂如何應對釣島巡航

2018-03-22 17:17

陸官方要求節目網站不得製作、惡搞、醜化經典文藝作品

2018-03-22 23:33

害大明星欲生欲死 網路水軍文章真假…這樣分辨

2018-03-22 11:00

職位動向成謎 楊潔篪代表習近平訪南非

2018-03-22 20:21

拚雙贏！內地限制香港藝人 汪明荃盼取消

2018-03-22 16:26

初中生酒駕同學未勸阻車禍亡 父母索賠百萬

2018-03-22 14:52

大陸2017年專利申請量 躍全球第二

2018-03-22 10:10

中國邊防公安消防 不再屬武警 全轉到地方

2018-03-22 17:26

上海戶口福利多 金字招牌等同財富

2018-03-22 14:34

台胞稱讚醫保 腫瘤手術「沒怎麼花錢」

2018-03-22 02:17

兩會後首批 中國5省區同步換書記 皆為55後

2018-03-22 17:25

河南寶豐縣 農田美如畫卷

2018-03-22 02:17

國政基金會「中共兩會後對外和對台政策之影響」記者會

2018-03-22 10:35

管太多？ 雲南規定農村婚喪宴 葷菜不能過半

2018-03-22 14:48

不銹鋼法蘭產品 美認定中印傾銷

2018-03-22 02:18

14人被定罪！ 探員底黑幫 曾屢遭質疑「鬼」

2018-03-22 17:50

因應美升息 金管局：確保匯率不低於7.85

2018-03-22 11:35

銀行聯網 將增失效身分證訊息

2018-03-22 02:18

北京向海外人才招手 特聘專家獎金100萬

2018-03-22 17:27

去殖民化？港2制服團體 練中式步操、學軍歌

2018-03-22 16:22

中國第4套人民幣 5月起停止流通

2018-03-22 22:27

德國金融科技業 騰訊重金注資

2018-03-22 02:17

陸翻新「中國之聲」 找馬雲、馬化騰壯聲勢

2018-03-23 01:06

上海戶口新規 拿綠卡不入外籍也需除戶

2018-03-22 14:09

欽州園區「關丹大街」啟用

2018-03-22 02:17

貴州蔬菜基地 春分到農事忙

2018-03-22 02:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top