陸咖啡店盛行 業界產值達209億人民幣

2018-03-23 00:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



星巴克中國CEO王靜瑛美西時間21日在西雅圖企業總部的年度股東會上說，計畫2021年時在大陸展店要超過5,000間。 法新社 分享 facebook

去年12月5日，星巴克臻選上海烘焙工坊Roastery開業，這是繼2014年總部西雅圖首家Roastery之後，全球第二家臻選烘培工坊。儘管室內空間超過800坪，但蜂擁而至的人潮，還是讓星巴克不得不採取限流措施。連續幾天時間，消費者至少得排隊一個小時以上，才進得了門喝上一杯咖啡。

根據星巴克公布的數據，上海臻選烘焙工坊開業前八周，平均每天營業額高達6.4萬美元（約新台幣185萬元），是美國店面平均一周營收的兩倍。儘管大陸星巴克的咖啡並不便宜，平均約比台灣高出三成，但依然擋不住大陸民眾對星巴克的喜愛。

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因此，從1999年星巴克在北京國際貿易中心開出中國市場首家門店後，如今已經在中國大陸130多座城市擁有超過3,000家門店，中國也成為僅次於美國的星巴克第二大市場。

據前瞻產業研究院日前發布的報告顯示，2007年中國咖啡店數量尚不足1.6萬家。然而到2016年底，全大陸咖啡店數量已達到8.5萬家。2017年，中國咖啡店行業市場規模將達到人民幣209億元，已經是逼近新台幣千億元級的龐大產業。

報告稱，儘管目前大陸咖啡市場以超乎想像的速度飛快發展，咖啡店數量也有大幅度增長，但與歐美、日韓等國家相比，大陸人均咖啡消費量依然偏低。據調查，目前大陸每人每年咖啡消費量約20杯，日韓則是200杯，歐美更可達到500杯。

隨著新生代消費群體逐漸崛起，並成為咖啡消費主要力量，前瞻產業研究院認為，中國咖啡市場潛力將進一步釋放，預估未來幾年將保持11%至15%左右的速度持續成長，2023年市場規模可望達到人民幣479億元。