陸股解碼／消費金融股 搶鏡

2018-03-23 00:02 經濟日報 游金智



美國聯邦準備理事會（Fed）如預期升息1碼，美股漲跌互見，市場轉聚焦中美貿易戰的發展，在市場傳言川普將宣布對中國智財權的侵權行為進行制裁下，昨日上證指數早盤開平走低，跌幅最大曾逾1%。

所幸逼近盤整區下緣，隨即吸引買盤進駐，指數跌幅略收斂，終場下跌17點收在3,263點。商業百貨、國際貿易、裝修裝飾等類股表現佳；船舶製造、保險、貴金屬等類股走勢偏弱。

美國將對中國啟動301調查懲罰，引發市場高度緊張，大陸商務部持續表達立場，最新發展為釋出堅決反對美方單邊主義和貿易保護主義作為，並強調中方絕不會坐視合法權益受損，必要時將捍衛自身權益。中美貿易戰一觸即發處於開戰邊緣，須留意全球資本市場出現波動風險。

陸股農曆年後開啟了一波漲勢，惟在中美貿易戰升溫、市場觀望聯準會利率決策結果，上證指數反彈逼近季線後陷入3,200點至3,350點區間震盪。

短線觀察中美貿易戰的後續發展，若未引起各國的效尤並引發大規模的貿易戰或造成全球股市連續性下挫，則在大陸政局趨於穩定、指數價量配合得宜、類股持續輪動及A股入摩效應將再度發酵的背景下，可期待陸股震盪補量再向上挑戰機會。

除原關注的食品消費、大金融族群外，業績展望佳的中小板和創業板個股、新經濟個股可多加留意。

（作者是富蘭克林華美中國消費基金經理人）