陸近九成金融機構 將採雲計算

2018-03-23 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國信息通信研究院（信通院）22日發布一份研究報告指，目前，中國近九成金融機構已經或正計劃應用雲計算技術。

中通社報導，中國工業和信息化部直屬研究機構中國信息通信研究院22日發佈的研究報告中，調查的金融機構包括了中國大型股份制商業銀行、中小型股份制商業銀行、城商行、農商行、保險機構、證券機構等，其中，41.18%的金融機構已經應用雲計算技術，還有46.8%正在計畫應用。

報告顯示，在使用目的方面，67.81%的金融機構選擇了縮短應用部署時間，62.56%的金融機構選擇了節約成本，53.13%的金融機構選擇了業務升級不中斷，其他目的還涉及用戶自服務、系統自動擴容、故障自動檢測定位等。

在雲計算技術部署模式方面，金融機構更傾向採用自建私有雲。在已採用雲計算的金融機構中，69.57%自建私有雲，19.25%採購由專業金融行業雲服務商提供的行業雲服務，僅有11.18%使用公有雲。報告認為，這主要與安全性有關。

中國信通院雲計算與大數據研究所雲計算部副主任栗蔚表示，近幾年雲計算技術快速發展，逐步向以金融業為代表的傳統行業加速滲透。分析指，在市場和政策雙輪驅動下，雲計算服務需求也會持續上漲。今年2月份，全球各大互聯網科技巨頭發佈的財報也顯示，雲計算的營收及份額在巨頭公司總體的比重中占據越來越重要的位置。