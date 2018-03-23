親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國人在台灣就可入境美國？桃機：別想買免稅商品了

「我只收了1億...」讓李明博落難的國安費貪腐案

這套人民幣將絕跡 陸網友「拿著一角等發財」

2018-03-23 11:00聯合報 記者許依晨／綜合報導

中國大陸國務院批准，中國人民銀行決定自今年5月1日起停止第四套人民幣100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角紙幣和1角硬幣在市場上流通。

目前，中國大陸共發行五套人民幣。第一套是1948年12月1日中國人民銀行成立開始發行，1955年5月10日停止使用。當時最小面額是1元，最大面額是50000元。而第五套人民幣共有100元、50元、20元、10元、5元、1元紙幣和5角、1角硬幣八個券種，取消了2元和2角，新增面額20元的紙幣；2005年8月31日，第五套人民幣第二版發行。

至於第四套人民幣自1987年4月27日發行，最大面值為「壹佰圓」，正面用毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德四位中共領袖頭像，背面為井岡山全景。

中國人民銀行表示，第四套人民幣集中兌換期為2018年5月1日至2019年4月30日。在此期間，持有者可到各銀行業金融機構營業網點辦理兌換。

第四套人民幣1角硬幣。其材質為鋁鎂合金，正面圖案為國徽、國名、漢語拼音國名、年號...
第四套人民幣1角硬幣。其材質為鋁鎂合金，正面圖案為國徽、國名、漢語拼音國名、年號，背面圖案為菊花、面額。 圖／取自中國人民銀行網站
分享

有人懷念毛爺爺 有人興奮等升值

第四套人民幣將停止流通消息傳出後，引發許多人的懷舊之情，此外，也有許多網友坐等升值，第四套人民幣將成收藏市場的下一個寵兒。

第四套人民幣2角紙幣。正面由左到右為土家族、朝鮮族人物頭像，藍綠色調；背面圖案為...
第四套人民幣2角紙幣。正面由左到右為土家族、朝鮮族人物頭像，藍綠色調；背面圖案為國徽。 圖／取自中國人民銀行網站
分享

大陸網友在微博上熱烈討論，「我的心裡只有毛爺爺」、「拿著我的1角硬幣，準備發財了」、「 50和100的沒印象，看著1塊兩塊的好懷念，童年零用錢就是這樣的紙幣，那時候一天有兩塊零花就算多了」、「我都收藏起來，這種已經很稀少了」。

綜合陸媒報導指出，此前第四套人民幣雖然沒有正式停止流通，但市面上除了5角、1角之外，其餘面額早已只收不付，市面上幾乎已看不到。

一張五十元人民幣 翻了快五十倍！

早在10多年前，第四套人民幣就已經活躍在收藏品市場。普通號碼、普通版別、品相全新的全套第四套人民幣價格在300元（人民幣，下同）到450元之間，其中身價翻倍最多的是50元、2元和2角。例如1刀（100張）2角的售價是400元，價格比面值翻了20倍。而特殊版別的明星券別身價還要更高。

正面由右到左依次為工人、農民、知識分子人物頭像，黑茶色調；背面圖案為黃河壺口瀑布...
正面由右到左依次為工人、農民、知識分子人物頭像，黑茶色調；背面圖案為黃河壺口瀑布圖。 圖／取自中國人民銀行網站
分享

其中，第四套人民幣1980年版的50元更是市場的炒作熱點（市場俗稱8050），2007年的時候就已經漲到了700元左右。到了2010年，8050在1月份的開頭成交價格是1250元，到了2月中下旬漲至1900元，3月初有所回落到1850元，到了4月一下又拉升至2350元。如今，8050的價格維持在2250至2350元之間。

市場人士預測，第四套人民幣正式退出流通後，其收藏價值還會攀升。

人民幣最大面額只有100元原因是？

至於人民幣最大面額只有一百元，讓許多人已覺得不夠用。據中國大陸中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇說法，有關方面確實討論過發行大額人民幣，但是卻存有很多爭議。

他說，大額人民幣利於某些方面的使用，但是面值大會助推通貨膨脹預期，中國畢竟中低收入者多，他們會覺得錢更不值錢了，這可能會激化社會矛盾，所以這種討論不了了之了。

也有學者指出，大陸如今金融技術和支付手段日趨多樣化，除了儲備的便利性，也使大額現金交易越來越少。

不過歷年兩會不乏呼籲人行發行大面額人民幣的提案，但共識凝聚不易，相關提案最後均未見落實。

全國政協常委、鳳凰衞視董事局主席劉長樂日前指出發行大面額人民幣時機已成熟，他說，目前中國已經發展成為世界第二大經濟體，但人民幣面值相較於世界其他主要貨幣，最大面值只有100元確實太小，香港和澳門也都發行了1000元面值紙幣。

劉長樂指出，人民幣在周邊國家和地區早已成為民間經貿的主要貨幣，並且多數直接以貨幣交易的方式進行。擴大人民幣面額將有助於在雙邊貿易計價中使用人民幣，進一步增強人民幣的交易功能、使用範圍、輸出規模，鞏固和提升人民幣的國際地位。

第四套人民幣100元紙幣。其主色調為藍黑，正面圖案為毛澤東、周恩來、劉少奇和朱德...
第四套人民幣100元紙幣。其主色調為藍黑，正面圖案為毛澤東、周恩來、劉少奇和朱德四位領導人的浮雕像，背面圖案為井岡山主峰。 圖／取自中國人民銀行網站
分享

第四套人民幣1元紙幣。其主色調為深紅，正面圖案為瑤族、侗族人物頭像，背面圖案為長...
第四套人民幣1元紙幣。其主色調為深紅，正面圖案為瑤族、侗族人物頭像，背面圖案為長城。 圖／取自中國人民銀行網站
分享

第四套人民幣2元紙幣。其主色調為綠，正面圖案為維吾爾族、彞族人物頭像，背面圖案為...
第四套人民幣2元紙幣。其主色調為綠，正面圖案為維吾爾族、彞族人物頭像，背面圖案為南海南天一柱。 圖／取自中國人民銀行網站
分享

第四套人民幣5元紙幣。其主色調為棕，正面圖案為藏族、回族人物頭像，背面圖案為長江...
第四套人民幣5元紙幣。其主色調為棕，正面圖案為藏族、回族人物頭像，背面圖案為長江巫峽。 圖／取自中國人民銀行網站
分享

第四套人民幣10元紙幣。其主色調為黑藍，正面圖案為漢族、蒙古族人物頭像，背面圖案...
第四套人民幣10元紙幣。其主色調為黑藍，正面圖案為漢族、蒙古族人物頭像，背面圖案為珠穆朗瑪峰。 圖／取自中國人民銀行網站
分享

人民幣
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

美的攻機器人 建生產基地

2018-03-23 00:02

中美貿易戰 大陸股商匯暴跌、債市暴漲

2018-03-23 11:27

國企跨境併購 香港、美國最火熱

2018-03-23 02:26

數字中國建設峰會 下月福州舉行

2018-03-23 02:26

舌尖經濟 中越水果邊貿紅火

2018-03-23 02:26

陸近九成金融機構 將採雲計算

2018-03-23 02:26

人行調高逆回購利率

2018-03-23 00:47

星巴克大陸展店 目標5千間

2018-03-23 00:04

大陸專利申請 首躍全球第二

2018-03-23 00:03

陸咖啡店盛行 業界產值達209億人民幣

2018-03-23 00:02

陸股解碼／消費金融股 搶鏡

2018-03-23 00:02

江淮淨利掉六成 主管減薪

2018-03-23 00:02

中移動去年一天賺14億元

2018-03-23 00:02

朱立倫訪台積南京廠

2018-03-23 00:02

陸企併德企金額 創新高

2018-03-23 00:02

擔憂中美貿易戰開打 離岸人民幣大跌逾300點

2018-03-22 21:49

亞馬遜擬砸10億美元 拍攝大陸科幻小說《三體》

2018-03-22 12:20

因應美升息 金管局：確保匯率不低於7.85

2018-03-22 11:35

不銹鋼法蘭產品 美認定中印傾銷

2018-03-22 02:18

銀行聯網 將增失效身分證訊息

2018-03-22 02:18

山西品牌絲路行 首站東協

2018-03-22 02:17

北京海外人才 最高100萬人民幣獎勵

2018-03-22 02:17

德國金融科技業 騰訊重金注資

2018-03-22 02:17

質量追趕經濟 安徽砸220億人民幣

2018-03-22 02:17

陸客郵輪旅遊495萬人次 五年成長逾八倍

2018-03-22 01:19

中國銀保監會 郭樹清掌舵

2018-03-22 01:01

郭樹清下階段將整治影子銀行

2018-03-22 00:59

郭樹清旋風...讓業者神經緊繃

2018-03-22 00:58

京滬白領 平均月領4.6萬

2018-03-22 00:02

區塊鏈夯 月薪跳到12萬

2018-03-22 00:02

想申請支付牌照 要先過三關

2018-03-22 00:02

上海最低工資 下月調漲5.2%

2018-03-22 00:02

陸開放外商投資支付機構

2018-03-22 00:02

陸股解碼／軍工黃金股 強勢

2018-03-22 00:02

吉利獲利倍增 股價不賞臉

2018-03-22 00:02

騰訊豐收 去年大賺3,350億

2018-03-22 00:02

財經觀點／擬准CDR在A股上市 大陸又開一扇門

2018-03-21 23:46

中國銀保監剛成立 郭樹清任首任主席

2018-03-21 16:32

上海再度調升最低工資標準 調幅5.2％

2018-03-21 16:32
看更多

熱門文章

港專家：習近平一旦犯錯 可能被拉下馬

2018-03-22 14:48

擔憂中美貿易戰開打 離岸人民幣大跌逾300點

2018-03-22 21:49

最迷你的山！ 山東600公分小山一腳就可翻過

2018-03-22 15:10

動物園驚見「人臉猴」 網友：管理員裝的？

2018-03-22 16:57

亞馬遜擬砸10億美元 拍攝大陸科幻小說《三體》

2018-03-22 12:20

把家裝進4平米大貨車 小情侶環遊大半個中國

2018-03-22 15:05

國台辦主任難為 大棚木瓜樹下的張志軍

2018-03-22 16:11

桂林旅遊只要台幣37元 午餐是白飯配腐乳

2018-03-22 14:48

陸官方要求節目網站不得製作、惡搞、醜化經典文藝作品

2018-03-22 23:33

上海戶口管理新政策 定居國外者強制註銷戶籍

2018-03-22 14:34

批評北京 華裔前澳洲議員被中國拒絕入境

2018-03-22 12:07

中國海警轉軍委管 日憂如何應對釣島巡航

2018-03-22 17:17

江蘇台辦新主任 陪朱立倫爬山、搭地鐵

2018-03-22 23:32

全球首架聯合國特殊塗裝飛機 「聯合夢想號」亮相福州

2018-03-22 17:50

陸翻新「中國之聲」 找馬雲、馬化騰壯聲勢

2018-03-23 01:06

朱立倫南京首站 中山陵謁陵

2018-03-22 23:35

職位動向成謎 楊潔篪代表習近平訪南非

2018-03-22 20:21

習近平提兩個絕對 陸媒：對台獨嚴正警告

2018-03-23 10:47

這套人民幣將絕跡 陸網友「拿著一角等發財」

2018-03-23 11:00

美的攻機器人 建生產基地

2018-03-23 00:02

拚雙贏！內地限制香港藝人 汪明荃盼取消

2018-03-22 16:26

大陸待修單車 氾濫成災

2018-03-23 00:04

中國邊防公安消防 不再屬武警 全轉到地方

2018-03-22 17:26

上海戶口福利多 金字招牌等同財富

2018-03-22 14:34

大陸兩會後對台分析 張五岳：會不斷加大軟硬兩手力度

2018-03-23 09:13

初中生酒駕同學未勸阻車禍亡 父母索賠百萬

2018-03-22 14:52

管太多？ 雲南規定農村婚喪宴 葷菜不能過半

2018-03-22 14:48

兩會後首批 中國5省區同步換書記 皆為55後

2018-03-22 17:25

江西千畝油菜花海美如畫

2018-03-23 02:26

中國第4套人民幣 5月起停止流通

2018-03-22 22:27

14人被定罪！ 探員底黑幫 曾屢遭質疑「鬼」

2018-03-22 17:50

台灣三姊弟 南寧一片天

2018-03-23 02:26

人行調高逆回購利率

2018-03-23 00:47

中美貿易戰滬指大跌2.94% 個股全線下跌

2018-03-23 09:58

北京向海外人才招手 特聘專家獎金100萬

2018-03-22 17:27

舌尖經濟 中越水果邊貿紅火

2018-03-23 02:26

黃之瀚談台美關係 陸：讀一下習近平談話

2018-03-22 19:12

去殖民化？港2制服團體 練中式步操、學軍歌

2018-03-22 16:22

中美貿易戰 大陸股商匯暴跌、債市暴漲

2018-03-23 11:27

北京前市委書記郭金龍 傳接海協會

2018-03-22 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top