這套人民幣將絕跡 陸網友「拿著一角等發財」

2018-03-23 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



中國大陸國務院批准，中國人民銀行決定自今年5月1日起停止第四套人民幣100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角紙幣和1角硬幣在市場上流通。

目前，中國大陸共發行五套人民幣。第一套是1948年12月1日中國人民銀行成立開始發行，1955年5月10日停止使用。當時最小面額是1元，最大面額是50000元。而第五套人民幣共有100元、50元、20元、10元、5元、1元紙幣和5角、1角硬幣八個券種，取消了2元和2角，新增面額20元的紙幣；2005年8月31日，第五套人民幣第二版發行。

至於第四套人民幣自1987年4月27日發行，最大面值為「壹佰圓」，正面用毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德四位中共領袖頭像，背面為井岡山全景。

中國人民銀行表示，第四套人民幣集中兌換期為2018年5月1日至2019年4月30日。在此期間，持有者可到各銀行業金融機構營業網點辦理兌換。

第四套人民幣1角硬幣。其材質為鋁鎂合金，正面圖案為國徽、國名、漢語拼音國名、年號，背面圖案為菊花、面額。 圖／取自中國人民銀行網站 分享 facebook

有人懷念毛爺爺 有人興奮等升值

第四套人民幣將停止流通消息傳出後，引發許多人的懷舊之情，此外，也有許多網友坐等升值，第四套人民幣將成收藏市場的下一個寵兒。

第四套人民幣2角紙幣。正面由左到右為土家族、朝鮮族人物頭像，藍綠色調；背面圖案為國徽。 圖／取自中國人民銀行網站 分享 facebook

大陸網友在微博上熱烈討論，「我的心裡只有毛爺爺」、「拿著我的1角硬幣，準備發財了」、「 50和100的沒印象，看著1塊兩塊的好懷念，童年零用錢就是這樣的紙幣，那時候一天有兩塊零花就算多了」、「我都收藏起來，這種已經很稀少了」。

綜合陸媒報導指出，此前第四套人民幣雖然沒有正式停止流通，但市面上除了5角、1角之外，其餘面額早已只收不付，市面上幾乎已看不到。

一張五十元人民幣 翻了快五十倍！

早在10多年前，第四套人民幣就已經活躍在收藏品市場。普通號碼、普通版別、品相全新的全套第四套人民幣價格在300元（人民幣，下同）到450元之間，其中身價翻倍最多的是50元、2元和2角。例如1刀（100張）2角的售價是400元，價格比面值翻了20倍。而特殊版別的明星券別身價還要更高。

正面由右到左依次為工人、農民、知識分子人物頭像，黑茶色調；背面圖案為黃河壺口瀑布圖。 圖／取自中國人民銀行網站 分享 facebook

其中，第四套人民幣1980年版的50元更是市場的炒作熱點（市場俗稱8050），2007年的時候就已經漲到了700元左右。到了2010年，8050在1月份的開頭成交價格是1250元，到了2月中下旬漲至1900元，3月初有所回落到1850元，到了4月一下又拉升至2350元。如今，8050的價格維持在2250至2350元之間。

市場人士預測，第四套人民幣正式退出流通後，其收藏價值還會攀升。

人民幣最大面額只有100元原因是？

至於人民幣最大面額只有一百元，讓許多人已覺得不夠用。據中國大陸中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇說法，有關方面確實討論過發行大額人民幣，但是卻存有很多爭議。

他說，大額人民幣利於某些方面的使用，但是面值大會助推通貨膨脹預期，中國畢竟中低收入者多，他們會覺得錢更不值錢了，這可能會激化社會矛盾，所以這種討論不了了之了。

也有學者指出，大陸如今金融技術和支付手段日趨多樣化，除了儲備的便利性，也使大額現金交易越來越少。

不過歷年兩會不乏呼籲人行發行大面額人民幣的提案，但共識凝聚不易，相關提案最後均未見落實。

全國政協常委、鳳凰衞視董事局主席劉長樂日前指出發行大面額人民幣時機已成熟，他說，目前中國已經發展成為世界第二大經濟體，但人民幣面值相較於世界其他主要貨幣，最大面值只有100元確實太小，香港和澳門也都發行了1000元面值紙幣。

劉長樂指出，人民幣在周邊國家和地區早已成為民間經貿的主要貨幣，並且多數直接以貨幣交易的方式進行。擴大人民幣面額將有助於在雙邊貿易計價中使用人民幣，進一步增強人民幣的交易功能、使用範圍、輸出規模，鞏固和提升人民幣的國際地位。

第四套人民幣100元紙幣。其主色調為藍黑，正面圖案為毛澤東、周恩來、劉少奇和朱德四位領導人的浮雕像，背面圖案為井岡山主峰。 圖／取自中國人民銀行網站 分享 facebook

第四套人民幣1元紙幣。其主色調為深紅，正面圖案為瑤族、侗族人物頭像，背面圖案為長城。 圖／取自中國人民銀行網站 分享 facebook

第四套人民幣2元紙幣。其主色調為綠，正面圖案為維吾爾族、彞族人物頭像，背面圖案為南海南天一柱。 圖／取自中國人民銀行網站 分享 facebook

第四套人民幣5元紙幣。其主色調為棕，正面圖案為藏族、回族人物頭像，背面圖案為長江巫峽。 圖／取自中國人民銀行網站 分享 facebook