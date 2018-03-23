數字中國建設峰會 下月福州舉行

2018-03-23 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



首屆數字中國建設峰會將於4月22日至24日在福建省福州市召開，峰會主題是「以信息化驅動現代化，加快建設數字中國」。

中新社報導，中國國家互聯網信息辦公室副主任莊榮文3月22日在北京國新辦新聞發布會上表示，數字中國建設峰會由中國國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、福建省人民政府共同主辦，福州市人民政府等有關單位承辦。

莊榮文說，建設數字中國，是搶抓發展機遇，加快現代化進程的必然要求。舉辦此次峰會，就是要引導信息化發展更好地滿足人民日益增長的美好生活需要，不斷破解發展不平衡不充分問題，讓億萬人民共享互聯網發展成果。

峰會定位於為中國信息化發展提供政策發布平台、為電子政務和數字經濟發展提供成果展示平台、為數字中國建設理論經驗和實踐提供交流平台。

峰會主要內容包括：開幕式、主論壇、分論壇、成果展、報告發佈、閉幕式等。峰會還設置了數字中國建設年度最佳實踐推介環節，今年的主題是電子政務。有關專家將對各地各部門選報的147個項目進行遴選，在峰會現場對30個最佳實踐項目進行推介點評。

福建省常務副省長張志南介紹，峰會將採用人臉識別、語音識別、無現金支付、無接觸安檢、無人駕駛等智能會務會展系統，希望給觀眾帶來更多智能化新體驗。