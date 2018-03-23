舌尖經濟 中越水果邊貿紅火

2018-03-23 02:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近年來，東盟（東協）熱帶水果在中國的消費需求很旺，位於中越邊境的廣西憑祥市，是中國最大的陸路水果進出口口岸，每日均有大量東盟生鮮水果由此進入中國。

中新社報導，憑祥優越的地理位置和政策優勢，使得水果供應穩定、品質優良，物流網絡發達，能有效節約成本。在憑祥弄懷邊檢站可看到，從邊貿互市點轉駁越南貨品的大量麵包車排著數公里的長隊緩慢挪動進入邊檢站，裝載的貨物主要為東南亞水果、堅果、木薯等食品。

中國邊貿第一城總經理包朝偉說，單日進入弄懷邊檢站的貨車總量最高峰時可達5600輛，遠超出邊檢站貨運通道日車流量3000輛的容量，邊貿需求旺盛。

日益熱絡的中國—東盟經貿合作，使得區域內食品類貿易不斷密切，中國—東盟民眾的餐桌食譜逐步實現「同步更新」，促進「舌尖經濟」交流。

越南水果商阿蘇，已在憑祥經營水果生意十幾年。「現在中國和越南邊境線上的邊民都是靠做生意賺錢。我家在越南諒山，主要賣越南的火龍果和龍眼，一天可出兩三個貨櫃的水果到中國；返程時，拉一些中國的蘋果、梨、蒜米等貨物回越南胡志明市等南部城市銷售」。他說，依靠紅火的跨境水果貿易，他在諒山、北寧都蓋別墅，開上了進口小汽車。

為促進「舌尖經濟」產業升級，廣西憑祥市正積極實施新一輪加工貿易倍增計畫，延伸食品跨國貿易產業鏈。

據憑祥綜合保稅區負責人介紹，目前，佰秀農農副產品、越香園乳製品、鹽津舖子、沙土堅果等知名加工企業已在憑祥落戶或投產；位於憑祥綜合保稅區二期的海產品加工及專業市場開發項目已開工建設，投資總額達5.9億元人民幣，力圖打造集水產品加工、凍蝦原料、凍鮮水產品、冷凍食品、水產物資、海鮮美食、展示展覽、冷鏈物流於一體的多功能交易平台，預計于2019年12月底建成並投入使用。

憑祥官方正積極打造邊貿扶貧產業園，該園規劃引進一批有實力且符合東盟市場需求的優勢企業，在園區投資互市貿易商品加工廠，重點發展堅果加工、高級芝麻、綠豆、優質芝麻油等農副產品。目前，該園區正進行第三期建設，2018年底，將完成園區保鮮農產品物流配送區部分的建設。