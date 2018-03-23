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川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

國企跨境併購 香港、美國最火熱

2018-03-23 02:26聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

胡潤研究院與易界DealGlobe22日聯合發布的「2018中國企業跨境併購特別報告」（以下簡稱報告）顯示，香港和美國成為2017年中國內地企業跨境併購最熱門目的地，均產生16筆併購交易，其中美國比上一年減少14筆，香港則增加14筆。

中新社報導，該報告統計的是2017年中國企業已經宣布的，交易規模為500萬美元以上，收購股權在10%以上的跨境併購交易，並且剔除了已經宣布終止或被監管否決的交易。

在中國企業跨境併購交易金額前十名的榜單中，有2筆以香港為標的所在地。由中遠海控、上港集團組成的財團以550億元（人民幣，下同）收購東方海外（國際）有限公司，高瓴資本、鼎暉投資等以300億元收購百麗國際控股有限公司。

胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示，經歷了2016年中國內地企業跨境併購交易的突飛猛進後，2017年對中國內地企業境外投資併購活動來說，是呈現回歸態勢的一年。

2017年中國內地企業的海外併購交易宗數和交易金額都有明顯降低。2017年中國內地企業共宣布400宗跨境併購交易，其中有312宗披露交易金額，總額達9600億元。該交易數量較2016年下降了1.7%，總金額較2016年下降了28%。

報告顯示，騰訊和阿里系成為去年最活躍的買家，在百強交易中，騰訊和阿里系分別佔了7筆，其中，騰訊7筆交易總金額380億元，阿里系7筆交易總金額230億元。其次是中信系6筆，高瓴資本5筆。

此外，「一帶一路」建設為中國內地企業跨境併購提供了新機遇。2017年中國內地企業在「一帶一路」沿線國家完成投資併購交易54宗，佔全年交易的18%，交易宗數較上一年下降56.5%。但披露的交易金額方面，2017年中國內地企業在「一帶一路」沿線國家完成投資併購交易金額達2400億元，佔全年披露交易金額的24%，較上一年上漲25%。

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