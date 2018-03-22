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兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

495萬人次

2018-03-22 01:19經濟日報 記者 林則宏

中國早已是當今全球最大的觀光客輸出國，據大陸國家旅遊局統計，2017年大陸民眾出境旅遊人數達到1億3,051萬人次，比前一年增長7.0%。而在各種旅遊型態中，郵輪過去幾年更呈現出驚人的成長趨勢。

根據市調公司「比達諮詢」發布的報告，2017年中國郵輪市場出遊人數為495.5萬人次，儘管成長率比起前幾年有所放緩，但仍達到近34%，且遠高於全球去年4.5%的成長幅度。

大陸郵輪出遊人數從2012年的60.2萬人次，到去年逼近500萬人次，五年增長超過八倍，大陸也在2016年成為全球第二大郵輪客源國。

由於官方鼓勵郵輪產業發展，因此近年來大陸沿海港口城市無不積極新建或擴建郵輪碼頭，目前全大陸已有13個沿海城市建成15個郵輪碼頭。但以客源出發港口來看，上海去年的占比高達69.5%，遙遙領先居次的天津（17.0%）及其他城市。

但歷經五年快速成長後，如今大陸郵輪市場也正進入調整期。比達諮詢預估，今年大陸郵輪出遊人次為569.8萬人次。這意味著今年大陸郵輪旅遊市場成長率將降至約15%。

與此同時，攜程旅行網與皇家加勒比郵輪公司近日也宣布，將於今年秋天關閉雙方合資的天海郵輪公司，旗下唯一一艘郵輪「天海新世紀號」也將出售。

天海郵輪是大陸第一家本土豪華郵輪公司，但僅成立不到三年就關門歇業。

上海《澎湃新聞》稱，大陸郵輪市場仍處在未成熟的興起階段，價格主導性明顯，各家郵輪公司無不競相以折扣來吸引遊客。

以最熱門的5至6日日本郵輪航線為例，一張船票最低售價往往不到人民幣2,000元，這讓規模較小的郵輪公司很難熬過此一漫長的行業培育期。

郵輪上海碼頭
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