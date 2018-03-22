質量追趕經濟 安徽砸220億人民幣

2018-03-22 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



安徽省委、省政府副秘書長李必方昨天指出，安徽該省財政今年支持實體經濟和科技創新的投入將達220億元（人民幣，下同）以上，培育壯大新經濟動能，促進經濟從「數量追趕」轉向「質量追趕」。

中新社報導，安徽省政府新聞辦昨天舉行新聞發布會，解讀該省最新公布的「關於促進經濟高質量發展的若干意見」（簡稱「意見」）。

「意見」從財政、金融、土地等方面支持「真金白銀」，向企業和社會傳遞擴大支持信號，提振發展信心。「意見」共提94個具體政策措施，其中新公布79個。綜合測算，安徽省財政今年支持實體經濟和科技創新投入將達220億以上。

安徽官方把創新視為該省最具優勢的「遺傳基因」。「意見」把創新擺在突出位置，延續並豐富支持創新發展的財政激勵等政策。安徽省財政今年安排120億左右，採產業基金等方式，支持創新型省份、創新支撐體系等發展，落實提升創新能力，加快培育新動能。

在支持實體經濟發展方面，提出降成本、增強融資能力等政策措施。在擴大招商引資方面，在該省各地法定權限內依法依規制定招商引資優惠政策，鼓勵各地通過實施投資引導基金和產業發展基金、招才引智等規範性政策措施，引進優勢企業、特別是世界500強企業及行業領軍跨國公司、地區總部、功能性機構等。

對世界500強企業、全球行業龍頭企業在安徽新設立具有獨立法人資格的外資研發機構，新設的年實際外資金額超過1億美元的製造業項目等，可按照「一項目一議」方式給予重點支持。