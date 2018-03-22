北京海外人才 最高100萬人民幣獎勵

2018-03-22 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京市昨天發布「關於優化人才服務促進科技創新推動高精尖產業發展的若干措施」，措施鼓勵海外人才到京發展，作用顯著可獲政府50萬至100萬元（人民幣，下同）的獎勵。

中新社報導，措施強化特聘工作機會的引才作用，將特聘崗位引才範圍從政府機關擴展到事業單位、國有企業及新型研發機構，支持其按需設置特聘崗位，聘請具有全球視野、掌握世界前沿技術、熟悉國際間商務、法律、金融、技術轉移等規則的海外人才。

其中，政府機關和事業單位的特聘崗位不受單位崗位總量和結構比率的限制，不對應行政級別和專業技術職務，不占單位編制，可採用年薪制、項目工資、協議工資等多種薪酬分配方式。聘用後作用突出的，可優先入選「海聚工程」，獲聘「北京市特聘專家」，並獲50萬至100萬元的獎勵。

為擴大引進海外人才支持力度，措施將引智項目申請單位範圍從原來的市屬機構，擴大到北京市行政區域內各類創新主體，同時還提升引智項目支持，給予常規引智項目一年、最高50萬元的資金支持，給予重點引智項目連續三年、每年不少於50萬元的資金支持。

措施支持科技和文化類創新企業、科研院所、新型研發機構等主體引進使用傑出海外人才，聘用「千人計畫」外國專家的，最高可給予其工資薪金80%資助；聘用「海聚工程」外國專家的，最高可給予其工資薪金50%資助。

對於具有重大原始創新能力的海外科學家、具有重大技術革新能力的海外科技領軍人才、推動科技成果轉移轉化的海外投資人、提昇項目運營管理水平的海外職業經理人、海外創新創業服務團隊等優秀傑出人才，在人才簽證（R字簽證）、在華工作許可和永久居留等提供便利，提升服務效率。

措施還提出，設立海外人才尋訪資金，依託知名「獵人頭」、駐外機構、人才聯絡站、華人社會團體等，在全球尋訪人才。鼓勵創新主體設海外創新研究機構、海外院士工作站或科學家工作站，通過遠程在線指導、離岸創新等多種方式共享全球智力資源，打造跨境協同創新和成果轉化平台。