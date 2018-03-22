山西品牌絲路行 首站東協

2018-03-22 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



山西省政府新聞辦昨宣布，2018年山西品牌絲路行首站確定為東協站，並將於3月24日—4月2日在馬來西亞、泰國、柬埔寨三國舉辦系列推介活動。這是2018年山西在境外舉辦的首個大規模對外開放活動。

中新社報導，山西省貿促會會長陳河才在新聞發布會上表示，山西品牌絲路行東協站活動將通過展覽展銷、項目洽談、友城活動、文化展演、訪問交流等方式，推動雙向市場開拓、招商引資、產能合作、人文交流。整個活動期間將舉辦四場中國山西經貿文化推介交流會、三場華夏古文明晉風晉韵中國山西文藝展演、三場山西故事攝影展、三場企業交流對接會。

官方指出，屆時將重點推動高端裝備製造、新材料、節能環保、特色功能食品、生物醫藥、文化旅遊、現代服務業走出去。

「山西與東盟多國不僅經貿合作密切而且產業互補性強。馬來西亞、泰國、柬埔寨在新興製造業、文化旅遊業以及金融、保險、零售等現代服務業領域優勢明顯。希望通過此次推介活動，推動山西與東南亞國家相關產業合作和項目對接。」山西省商務廳新聞發言人王來平說。

山西品牌絲路行自2015年啟動以來，已先後在匈牙利、俄羅斯等11個國家舉辦，為帶動山西企業走出去，推動外貿穩定增長和轉型昇級，推動國際產能合作，宣傳山西品牌、塑造品牌山西形象發揮了重要作用。

陳河才表示，2018年山西品牌絲路行將重點在東盟、歐洲、非洲等相關國家舉辦一系列活動，堅持「在繼承中創新、在創新中前行」，把山西品牌絲路行打造成為山西對接國家「一帶一路」建設的重要載體，構建內陸地區對外開放新高地的國際化、特色化、品牌化重要平台。