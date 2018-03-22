銀行聯網 將增失效身分證訊息

2018-03-22 02:18 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸居民丟失身分證，不用再擔心被人冒用辦信用卡、或名下突然多了幾個銀行戶頭。大陸央行昨宣布，將展開失效居民身分證信息和非居民身分證件信息核查工作。

中新社報導，央行指出，在公安部支持配合下，將利用目前公安機關掌握的個人身分數據，在聯網核查系統中增加失效居民身分證信息，以及港澳居民來往大陸內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、外國人永久居留身分證（以下統稱為非居民身分證件）信息核查。

目前此次核查尚處試點階段：將首先在客戶辦理單位和個人銀行結算帳戶開立、變更、撤銷時進行，辦理其他業務時無需進行失效居民身分證信息和非居民身分證件信息核查。後續央行將根據試點情況在其他銀行業務推廣身分信息核查。

官方此舉有三個目的：一是為銀行核查居民身分證有效性、非居民身分證件信息真實性提供便捷、有效手段；二是防範單位和個人被不法分子冒名開戶，減少因假名、匿名開戶造成的經濟糾紛和損失，維護社會公眾資金安全；三是有利於遏制利用銀行帳戶從事電信網絡詐騙、洗錢、偷逃稅款等違法犯罪活動，維護正常的經濟金融秩序。

具體而言，如銀行核查的是個人已向公安機關申報丟失的居民身分證，聯網核查系統將反饋「證件已掛失」；如個人因姓名變更、證件損壞、登記項錯誤、有效期滿等原因已到公安機關換領了新證，而銀行核查的證件仍為舊證的，聯網核查系統將反饋「證件已失效」。

根據有關規定，當聯網核查系統反饋居民身分證已失效、已掛失或者非居民身分證件信息不一致時，銀行如果能够確切判斷或者經核實後確認客戶出示的居民身分證為失效或者掛失證件、非居民身分證件為虛假證件的，則應拒絕為客戶辦理相關業務；其中，對客戶以虛假身分證件或者冒用他人證件騙取開戶或辦理其他業務的，銀行還應向公安機關報案。