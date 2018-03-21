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港股收跌 聚焦聯準會決議

2018-03-21 17:29中央社 香港21日綜合外電報導

法新社報導，香港股市今天收跌，能源股漲勢依舊無法幫助大盤保住早盤的上揚。投資人將焦點放在今天稍晚的美國聯邦準備理事會（Fed）會議上。

港股恆生指數跌135.41點或0.43%，收31414.52點；恆生國企股指數跌75.87點或0.60%，收12521.55點。

大陸股市基準上海綜合指數跌9.69點或0.29%，收3280.95點；深圳綜合指數也跌13.72點或0.73%，收1858.61點。

港股上海香港
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