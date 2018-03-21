買原油期貨 境外機構享優稅

2018-03-21 01:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



為支持上海原油期貨發展，大陸官方宣布，對符合條件的境外機構投資者原油期貨交易將暫不徵收企業所得稅，個人投資者更可享有免徵三年個人所得稅優惠。

中國版原油期貨、上海原油期貨下周一（26日）將在上海國際能源交易中心掛牌交易。中國大陸已是全球第一大的石油進口國，石油進口依存度近67%。

根據大陸國家統計局發布的數據，2017年大陸原油進口量突破4億噸（約合30億桶），較前一年增長10.1%，原油進口金額高達1,623億美元。

然而，身為國際原油最大買家，迄今大陸購買原油卻只能依循歐美原油交易所的價格定價。目前全球石油貿易量約85%都會參照原油期貨價格作為基準價，其中美國的西德州中級原油（WTI）和英國的布侖特原油基本壟斷全球的原油定價權。

上海原油期貨是大陸第一個以人民幣計價的國際化期貨品種，其推出的主要目的之一，就是希望能最終形成足以反映中國和亞太地區石油市場供需關係的價格體系。

北京《經濟日報》引述大陸海關總署的說法指出，中國推出自己的原油期貨，一定程度上可避免在國際原油市場上受過度投機者影響而產生的「價格失真」，真實反映中國原油市場的價格。

上海期貨交易所指出，一個期貨品種從上市到成熟並發揮其功能需要一個逐步培育的過程。原油期貨也不例外，不可能一蹴而就。

而據《財新網》報導，中國證監會副主席姜洋日前在大陸全國兩會政協經濟界別小組討論中曾坦承，原油期貨上市在即，但境外交易者參與有限，目前只有香港幾家公司及新加坡星展銀行報名參與。

為鼓勵更多境外投資人參與上海原油期貨交易，大陸財政部、稅務總局、證監會周二聯袂發布「關於支持原油等貨物期貨市場對外開放稅收政策的通知」提出，對在中國境內未設立機構、場所的，或雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯繫的境外機構投資者（包括境外經紀機構），從事中國境內原油期貨交易取得的所得（不含實物交割所得），暫不徵收企業所得稅。

對境外經紀機構在境外為境外投資者提供中國境內原油期貨經紀業務取得的佣金所得，不屬於來源於中國境內的勞務所得，不徵收企業所得稅。

此外，對境外個人投資者投資中國境內原油期貨取得的所得，三年內暫免徵收個人所得稅。