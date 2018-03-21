投資FII…股東再等48小時

2018-03-21 01:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）將於A股掛牌，鴻海董事長郭台銘周六承諾要替小股東爭取申購權益、48小時會給一個答覆，鴻海昨日並發布聲明，表示還需要額外48小時規畫。

鴻海公司昨日聲明，為符合兩岸三地相關法令之規定，且讓各項作業更臻完善，公司尚需額外48小時的規畫，屆時始對外說明相關的規劃。鴻海也強調，造成各股東諸多不便，敬請見諒。

據了解，整體作業流程依據香港第三方機構，仍應有辦法處理，因此將於48小時以後、屆時周四會給想了解申購細節的股東進一步的專人窗口聯繫說明。