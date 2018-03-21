鴻海投資獨角獸 拚在深掛牌

2018-03-21 01:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



寧德時代 翻攝網路 分享 facebook 鴻海集團轉投資動力鋰電池廠寧德時代（CATL）傳將邁向深交所創業板掛牌，鴻海集團身為股東有望同步沾光，其中子公司持股約1.18%，相關帳面投資潛在利益可期。

鴻海旗下子公司富士康工業互聯網將邁向A股上市，昨天大陸市場又傳出，鴻海集團投資的寧德時代申請大陸在深交所創業板掛牌，預計募資人民幣131.2億元（約新台幣608.12億元）、發行股份數量不超過2.17億股，大陸市場估計，有望成為深交所創業板市值最大公司。

業界解讀，儘管鴻海持有寧德不到2%股權，不是單一最大股東，但寧德是新創獨角獸，整體投資具有指標意義，也反映鴻海集團投資後，相關新創布局逐步邁向資本市場發展。

鴻海子公司在去年投資時，寧德時代當時估值約人民幣840億元，隨著增資與邁向深交所創業板掛牌，市場估計，市值有望上看人民幣1,652億元。若順利在深交所上市，也將是鴻海第一家轉投資獨角獸企業掛牌。

大陸證監會公告，寧德時代創業板首次公開發行股票招股說明書顯示，該公司股東之一鴻海子公司富泰華列入其中，並是在去年3月29日取得相關股權，並為前30大股東。

在深交所創業板掛牌後，寧德時代估計，在此次發行將使股本膨脹，鴻海子公司富泰華持股寧德時代的比率將自1.18%，降至1.06%。

CATL為大陸知名電動車相關動力電池研發與製造龍頭廠商，初始大股東是日本TDK集團子公司與北汽合資的普萊德，去年在鴻海集團投資後、CATL營業額首度超越比亞迪，已躍居大陸市場電動車電池產銷龍頭。

業界觀察，鴻海集團在電動車供應鏈布局已完善，串聯包含車用面板、沖壓模具、車用PCB及感應器、鏡頭、車聯網等及CATL為首的電動車核心領域電池與BMS（電池管理系統）應用。