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大陸推動煤改氣 天然氣進口大增946億立方公尺

2018-03-21 01:26經濟日報 記者 林則宏

圖／網路
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天然氣已成為兩岸官方最青睞的能源選擇。民進黨政府為實現「非核家園」目標，預計將燃氣發電裝置容量占比，從目前約32%，在2025年時大幅拉升至50%，成為全球最依賴天然氣發電的國家。

去年中，大陸國家發展改革委等13個部委則是聯袂發布《加快推進天然氣利用的意見》，提出要讓天然氣在能源消費中的占比，從2016年的約6.3%，在2020年提升到10%左右，2030進一步提高至15%左右。

而為改善空汙問題，大陸在即將結束的這個冬天，更在華北地區行強力推動「煤改氣」（以天然氣取代燃煤）工程，導致天然氣消費需求暴增、價格大漲，甚至傳出河北、陝西、山西等地紛紛出現因天然氣供應不足，使得成千上萬民眾在寒冬中無法取暖的消息。

經濟日報提供
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儘管2017年大陸天然氣產量比前一年增加8.2個百分點，增幅高於前幾年，但依然無法滿足龐大的市場需求。這也使得大陸去年天然氣進口量大幅增長26.9%，進口量與國內產量之比由2012年的0.4:1擴大為0.6:1。

大陸更於去年超越韓國，成為全球僅次於日本的第二大液化天然氣（LNG）進口國達946億立方公尺（M3）。今年前兩個月，大陸天然氣進口量增長率達到36.7%。

儘管因倉促推動「煤改氣」引發民怨，但大陸生態環境部長李幹傑仍高度肯定煤改氣對治理PM2.5、改善空氣品質重要貢獻。經濟觀察網稱， 為應對日漸擴大的天然氣消費需求，中國將加大、加快地下儲氣庫建設。

在「中國買啥，啥貴」幾乎已成國際市場鐵律的情況下，且不論天然氣價格會否因此持續走高。台灣在核電退場已無轉圜空間下，如何確保天然氣長期穩定供應，恐將面臨比大陸更為嚴峻的挑戰。

PM2.5空汙

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