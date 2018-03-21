世界最大單台裂解爐整體模塊 惠生啟運

2018-03-21 02:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



惠生工程技術服務有限公司（02236.HK）近日宣布，成功裝船啓運首台浙江石化4000萬噸/年煉油化工一體化項目裂解爐整體模塊。該單台裂解爐年產乙烯20萬噸，重3689噸，高53米，將在海上運輸約50海里。

這也是世界範圍內，模塊化整體建造和運輸的單體規模最大的液體原料裂解爐。惠生業已成為全球最具競爭力的模塊化項目EPC技術和服務提供商之一。

中通社報導，惠生工程於2017年與浙江石化就140萬噸/年乙烯裂解爐項目達成合作，將交付9台20萬噸/年裂解爐整體模塊。該項目在惠生海工舟山基地進行預製、組裝和整體交付。項目執行期間，惠生僅用5個月就完成了首台裂解爐的模塊化設計、建造和總裝，為浙江石化如期投產贏得先機。

惠生工程總裁榮偉表示：「乙烯裂解爐技術作為惠生核心優勢之一，要成為中資企業在全球該領域的名片。

惠生也指出，我們將持續提升模塊化交付能力，憑借惠生卓越的技術和人才優勢，為全球客戶創造實實在在的財務價值」。

在該項目之前，惠生工程已順利交付委內瑞拉總計26000噸煉油廠核心模塊。與此同時，惠生總承包的另外兩個美國本土模塊化項目，也正快速有序進行。