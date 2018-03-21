放心搭！C919大飛機 已獲815架訂單

2018-03-21 02:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全國人大代表、中國商用飛機有限責任公司副總經理周新民表示，C919大飛機項目按照高標準設計、高質量生產，到時大家完全可以放心去坐。

中新社報導，C919大型客機是中國首款完全按照國際先進適航標準和主流市場標準自主研發的單通道幹線飛機。2017年5月5日，C919第一架客機在上海成功首飛。同年12月17日，C919第二架客機在上海一飛衝天。

自C919項目啟動以來，中國商用飛機有限公司（簡稱中國商飛）作為主製造商，與主供應商中國航空工業集團公司（簡稱航空工業）等大力協同，積極參與C919的研製生產工作。其中，航空工業所屬昌飛公司承擔了C919飛機前緣縫翼和後緣襟翼兩大部段研製。

「前緣縫翼與後緣襟翼為飛機操縱關鍵部位，製造精度要求非常高，這兩大部段的研製是該型機加工及裝配難度最大的項目之一」。

今年1月剛到中國商飛任職的周新民，曾在航空工業昌飛工作了近30年。作為一名曾親身參與C919部件研製的航空科技工作者，他深知要實現「大飛機」夢想的背後，需要付出的艱辛與努力。

在參與C919項目研製過程中，周新民說，昌飛公司取得了部分重大關鍵技術的突破，完成客機大型複雜鈦合金零件製造技術、大型部件精確安裝技術、大型複雜復合材料結構件製造與檢測技術等技術的攻關。

周新民表示，C919大型客機項目採用最先進的技術標準設計，嚴格按照國際適航標準設計生產，安全性有充分保障，並通過減重、減阻設計和新一代發動機使巡航燃油消耗率大大降低。

「高標準保證了高質量」，周新民說，大飛機與載人航天、深海探測、量子通信等重大創新成果並列，這也從側面說明了大飛機項目是一個非常複雜的系統工程，包含了大量的先進技術在其中。

C919大型客機總設計師吳光輝此前對媒體表示，C919大型客機項目還要進行3到4年的試飛及實驗活動，預計到2021年交付給首家用戶中國東方航空公司。目前，C919很受市場歡迎，國際國內用戶達28家，獲815架訂單。

周新民表示，到時大家可以放心去坐！希望等C919正式交付市場後，民眾可以一同去乘坐中國自主研製的國產大型客機。