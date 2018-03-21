輕工業去年出口 占全國總額26.5%

2018-03-21 02:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國輕工業聯合會會長張崇和20日在山西太原表示。2017年，全國輕工行業主營業務收入24.25萬億元人民幣，進出口貿易總額7624.76億美元，其中出口5998.44億美元，占全國出口總額的26.5%。

中新社報導，中國輕工業、中國手工業聯社大會20日在山西太原舉行，中輕聯、中華全國手工業合作總社理事、監事、52個國家級協（學）會、12所輕工院校、44家中央和地方輕工企業代表等近700餘人參加。

張崇和表示，改革開放以來中國製造業持續快速發展，有力推動了工業化和現代化進程。按照「中國製造2025」規劃推進，中國輕工裝備智能水平不斷增強，與國際先進水平差距逐漸縮小。

隨著國際產能合作的推進，輕工裝備的出口實現較快增長，國際競爭力不斷提高。中國輕工業聯合會在2017年完成「中國輕工商品對接一帶一路國家出口報告」，積極融入「一帶一路」建設。

張崇和說，目前，中國輕工企業走出去地域遍及全世界的幾十個國家和地區。一帶一路沿線國家成為推動輕工企業走出去的重點地域。從「一帶一路」起點出發，遠及歐洲的義大利、法國、荷蘭、德國、俄羅斯等，以及非洲國家馬里、奈及利亞、突尼西亞、阿爾及利亞、南非等。

除此之外，中國輕工業聯合會還不斷搭建國際合作平台。成立輕工國際產能合作企業聯盟，建立輕工國際產能合作生態體系，推動輕工產能、裝備、技術、標準的輸出，與中白工業園、吉布提國際自貿區等海外園區簽訂合作協議。

張崇和表示，國際產能合作是中國推進「一帶一路」建設的重要抓手，是面向全球的、更廣泛的合作。

張崇和並且指出，以「一帶一路」倡議為契機，「中國製造」國際競爭力將會出現新的質的躍升，不斷滿足更高水平消費需求，為中國經濟的跨越發展作出更大的貢獻。