陸股解碼／醫藥次新股 吃補

2018-03-21 01:27 經濟日報 游清翔



滬深兩市昨日皆以低盤開出，隨後震盪上揚。午盤繼續上行走勢，滬指午盤過後翻到盤面上持續走高至終場，深成指小幅翻紅，終場上證綜指收盤3,290.64點，上漲0.35%，深成指收在11077.8點，上漲0.08%。從盤面上看，醫藥類股、次新股為主要上漲類股，環保、自由貿易港等為主要下跌類股。

大陸股市延續震盪格局，影響市場行情的因素除市場對美國通膨預期上升、美國聯準會對升息政策的鷹派發言，還有企業陸續公布的優異獲利實績，和良好的基本面。

本月大陸「兩會」釋出的政策訊息，以及帶來的政局變化，令大陸股市投資人不易掌握有利的投資機會，除了衛生保健和消費品等防禦性類股外，其他產業在股市表現大多不盡理想。

長期來看，大陸股市前景仍樂觀。市場預期中國企業的獲利表現可望維持強勁，預計2018年有超過20％的成長率；也看到大量國內資金流入股市，而全球投資者資金從中國股市流出的速度也降低。

今年大陸股市對政策信號非常敏感，在「兩會」結束後，預期政策方向不會發生重大變化；其重點將繼續進行各種改革，同時保持顯著增長。特別值得關注的是去槓桿化的進度，雖然去槓桿化從長遠來看會帶來正面效益，但短期為市場帶來痛苦亦不可避免。投資策略方面，持續關注可受益於大中華區長期結構趨勢的機會。（作者是宏利精選中華基金經理人）