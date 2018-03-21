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IPO大檢查 獲利未達標 將撤件

2018-03-21 01:27經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸今年IPO大檢查已啟動，傳出公司連續三年淨利潤不超過人民幣1億元（新台幣4.6億元）都要撤件。券商認為，大陸證監會此舉是為清理企業上市案件，把IPO項目審核提前到券商端，提高券商把控的能力。

21世紀經濟報導，今年與以往IPO抽查不同的是，此次檢查項目一個共同點是連續三年淨利潤未超過人民幣1億元，續三年淨利合計不超過1億的都要撤。

北京投行人士指出，預審員會先溝通，給機會主動撤，如果不撤的話就查。公司所以被抽中，就是因連續三年淨利潤沒有超過1億元。現在公司也在猶豫撤還是不撤，監管層給的時間跟緊，需要盡快做出決定。

大陸證監會披露，截至2018年3月15日，證監會受理首發企業407家，已過會29家，未過會378家。未過會企業中正常待審企業359家，中止審查企業19家。

此外，在上海證交所正常審核的195家擬IPO企業中，已經有161家參加過抽查或現場檢查。創業板132家，其中已參加抽查或現場檢查的數量是114家。

中新網報導，證監會昨日報告2017年下半年IPO企業現場檢查及問題處理，對兩家企業出具警示函的監管措施，對13家中介機構擬按程序採取相應監管措施，對存在其他問題的企業及其中介機構進行督促整改或約談提醒。證監會發言人常德鵬指出，2018年上半年，證監會將深入開展IPO企業現場檢查工作。檢查範圍包括：信息披露質量抽查的企業與日常審核發現存在明顯問題或較大風險的企業。

證監會IPO

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