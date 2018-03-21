康師傅轉骨 去年淨利增56%

2018-03-21 01:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸食品業龍頭康師傅控股昨（20）日公布2017年業績，受惠營收增長、分銷成本下降以及持續既定的轉型升級策略影響，淨利達人民幣18.19億元（約新台幣85億元），年增56.59%。

康師傅控股2017年營收為人民幣589.54億元（約新台幣2,754.9億元），年增6.07%。受業績表現成長影響，康師傅控股昨天股價午後翻紅，收盤價港幣15.94元，漲幅3.64%。

經濟日報提供 分享 facebook 康師傅控股昨天在財報中指出，泡麵及飲品的營收，分別年增4.91%及6.96%。但受到白糖、PET粒子和紙材等主要原材料價格上漲的影響，全年毛利率與上年同期相比下降1.86個百分點至29.41%。泡麵營收為人民幣226.20億元，占集團總營收38.37%。

據尼爾森數據顯示，2017年泡麵行業呈現回暖趨勢，市場整體銷量成長0.3%，銷額成長3.6%。2017年康師傅銷量市占44.2%，銷額市占50.6%，穩居市場第一。

康師傅表示，集團持續引導行業升級，走向良性競爭，快速發展的高階泡麵市場，取得成長，主打高階市場的熬製高湯產品銷售趨勢良好。飲品業務部分，尼爾森數據顯示，2017年大陸飲料行業穩步提升，市場整體銷量年增9.5%，銷售額年增10.2%。

康師傅2017年飲品事業營收為人民幣347.54，年增6.96%，占集團總營收58.95%；在獲利部分，因受到白糖、PET粒子和紙材等主要原物料價格上漲影響，但在廣告行銷費用、財務費用及匯兌損失節約下，使得稅後純益年增141.75%、達人民幣4.260億元。

尼爾森數據顯示，2017年康師傅飲品事業即飲茶（包含奶茶）銷量市占50.7%，繼續穩居市場首位；旗下果汁品牌銷量市占為18.1%，居市場第二；包裝水銷量市占14.1%，暫居市場第三。

康師傅指出，飲品事業仍以聚焦長青品類、鞏固核心產品為策略，透過布局多價格帶及規格滿足化，致力於運動營銷及品牌資產合作，其中與迪士尼的合作提高品牌認知度。