重慶至寧波貨運班列 兩天一班

2018-03-21 02:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



重慶市經濟和信息化委員會表示，重慶至寧波（渝甬）沿江鐵海聯運國際班列（簡稱渝甬班列）實現「隔天班」，並將開闢回程班列。

中新社報導，21日凌晨，裝載60標箱汽車配件的渝甬班列將從重慶團結村始發，到寧波舟山港再與海船運輸無縫銜接。這是伊航船務有限公司（E-SAIL）528標箱貨物的一部分。渝甬班列將安排「隔天班」開行方案，陸續將所有貨物鐵海聯運至伊朗等國家。

渝甬班列作為中國中西部地區唯一直轄市重慶東向出海物流通道，自2018年1月底開行至今，短時間由固定周班增開至隔天班（每兩天一班），合計到發集裝箱2452標箱，外貿箱佔比超八成。貨源涵蓋玻璃纖維、防盜門、收割機、摩托車和汽車配件等品類。貨物主要出口到阿根廷、德國、菲律賓、美國、加拿大、韓國、義大利、英國、日本、奈及利亞以及香港等國家和地區。

重慶市經濟和信息化委員會分析，渝甬班列短時間獲得市場青睞有多個因素，包括：

傳統江運模式重慶至上海需10到15天，且長江修閘和清淤期間會擁堵。渝甬班列57小時可達舟山港，運行時間縮短，使貨物在國外市場的反應率提高、資金占有率降低。

舟山港作為突破10億噸吞吐量的世界超級大港，與100多個國家和地區的600多個港口架起貿易通道。全球直航航班密集帶來效率和運價優惠等優勢。

港口功能前移使渝甬班列的始發站—重慶團結村車站區域變成「內陸港」，各船運公司海運箱在此堆存，方便客戶隨用隨提。渝甬班列已先行開放赫伯羅特、馬士基等5家船運公司在重慶團結村堆場做「內陸提還箱業務」，後續將向各大船運公司逐步開放。

重慶市經濟和信息化委員會透露，接下來渝甬班列將開闢外貿箱海鐵運輸至重慶的返程班列，實現雙向開行。