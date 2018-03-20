親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

陸資來台投資 前兩月金額增134.8%

2018-03-20 18:34聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

投審會今（20）日公告，陸資來台投資，1至2月核准陸資來台投資件數為22件，較上年同期減少18.5%；投資金額計8,202萬7,000美元，較上年同期增加134.8%。

投審會指出，陸資來台投資金額成長原因為1月核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.以5,604萬6,000美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司股份之較大投資案所致。

自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,109件，核准投資金額計20億3,857萬6,000美元。

對大陸投資方面，107年1至2月核准對大陸投資件數為105件，件數較上年同期增加14.1%；核准投資金額計6億2,051萬美元，較上年同期減少50%。

金額減少原因主要為去年1至2月核准鴻海精密工業股份有限公司以2億7,000萬美元間接增資大陸地區蘭考裕富精密科技有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司以1億美元投資大陸地區合作金庫商業銀行股份有限公司長沙分行，及台灣水泥股份有限公司以7,670萬5,000美元增資大陸地區台泥（貴港）水泥有限公司等較大投資案，比較基期較高所致。

1至2月核准僑外投資件數為500件，較上年同期增加10.3%；投資金額計12億7,103萬3,000美元，較上年同期增加122.3%。

1至2月核准新南向國家來台投資件數為94件，較上年同期增加17.5%，投資金額計1,880萬美元，較上年同期增加23.2％；其中馬來西亞（成長比率為163.7%）、印度（成長比率為91.4%）、泰國（成長比率為90.5%）及紐西蘭（成長比率為88.3%）來台投資金額均較去年同期成長。

陸資來台投資金額走勢 (截至 2018 年 01 月止)。（照片來源／投審會）。
陸資來台投資金額走勢 (截至 2018 年 01 月止)。（照片來源／投審會）。
分享

馬來西亞紐西蘭泰國

相關新聞

中美貿易戰？李克強：不要感情用事

2018-03-20 13:07

陸資來台投資 前兩月金額增134.8%

2018-03-20 18:30

總投資72億元的大尺寸半導體矽廠 近日在寧夏銀川開工

2018-03-20 15:58

李克強：中國擴大開放 調降進口商品稅率

2018-03-20 14:00

發生金融風險？李克強：風多易生雨 樹大常招風

2018-03-20 13:08

李克強：努力讓中外企業都能在13億人市場公平競爭

2018-03-20 12:21

「吃飯收地方稅 打包再國稅」李克強：所以要機構改革

2018-03-20 11:54

李克強送大禮 開放外商准入前國民待遇

2018-03-20 11:51

杭州獨角獸企業 大陸第三大

2018-03-20 02:29

吉林現代農業機械裝備展

2018-03-20 02:29

315期間上海受理3056件投訴

2018-03-20 02:29

北上廣深房價跌 二三線城市續漲

2018-03-20 02:29

企業減負 深圳三險費率降

2018-03-20 02:29

東莞留才 租房年補貼6千元

2018-03-20 02:29

陸最不滿的消費類型 網遊比率20.9%居冠

2018-03-20 01:45

陸70城房價 上月僅漲0.2%

2018-03-20 01:41

大陸住建部：調控不動搖

2018-03-20 01:41

陸股解碼／獨角獸概念 活跳跳

2018-03-20 01:39

騰訊金雞 閱文淨利飆增14倍

2018-03-20 01:39

富力翻兩番 大摩喊加碼

2018-03-20 01:39

易綱在台有老友 好奇檳榔文化

2018-03-20 01:27

背後三推手 拱出大黑馬易綱

2018-03-20 01:26

易綱：金融改革 4月啟動

2018-03-20 01:23

大黑馬易綱接掌人行 原因是三頂帽與三個人

2018-03-19 23:59

易綱接掌人行 下月起推改革

2018-03-19 23:59

大陸人行新行長易綱，頭上三頂帽，背後三個人

2018-03-19 23:30

2月人民幣實質與名目有效匯率雙大漲 實質匯率上漲逾4%

2018-03-19 16:26

陸媒：易綱任人行行長 可確保大陸貨幣政策的連續性

2018-03-19 11:33

易綱接掌中國央行意味什麼？

2018-03-19 10:20

周小川今日正式交棒 易綱將接棒中國人民銀行行長　

2018-03-19 09:08

焦慮女性 成了美女網紅Ayawawa致富經

2018-03-19 01:09

世界高山葡萄酒產區 四川全力打造

2018-03-19 00:38

專家把脈／推廣茶文化 多樣化外銷

2018-03-19 00:38

砸210億人民幣 陸西南地區將建8儲氣庫

2018-03-19 00:38

智慧城市 無錫全球排17

2018-03-19 00:38

5天辦好 北京打通營商最後1哩路

2018-03-19 00:38

柳州螺螄日耗200噸 養殖愈做愈大

2018-03-19 00:38

極地探險郵輪 江蘇打造

2018-03-19 00:38

北京瞭望／中國經濟學的「東西之爭」

2018-03-19 00:14
看更多

熱門文章

習近平：祖國每一寸領土絶對不可能從中國分割出去

2018-03-20 10:15

兩岸人事新局 台北上海雙城論壇仍卡關

2018-03-20 00:08

央視財經：中共反隱身雷達領先全球，世界唯一

2018-03-19 22:44

拉攏我人心 習近平：與台灣同胞分享大陸發展機遇

2018-03-20 10:40

「全力營救李明哲」 陳明通上任後第一道指示

2018-03-19 20:20

李克強送大禮 開放外商准入前國民待遇

2018-03-20 11:51

陝西發現埋了二千多年的酒，為戰國時期秦國人所釀

2018-03-19 22:48

習近平毫無懸念連任主席 聽聽大陸民眾怎麼說？

2018-03-20 14:20

王毅升大陸國務委員 劉結一接國台辦主任

2018-03-20 00:02

習近平重申反分裂 對台灣語氣趨強硬

2018-03-20 14:23

罕見！中國兩架殲31 同時試飛

2018-03-20 14:58

大陸人行新行長易綱，頭上三頂帽，背後三個人

2018-03-19 23:30

直通習近平 劉鶴任國務院副總理

2018-03-20 01:37

戰國晚期卜甲 秦咸陽城遺址現蹤

2018-03-20 02:29

影／格鬥狂人復出！ 徐曉冬180秒KO葉問傳人

2018-03-20 16:23

易綱：金融改革 4月啟動

2018-03-20 01:23

中美關係何解？ 英媒分析「救火隊長」王岐山最大挑戰

2018-03-20 14:49

杭州獨角獸企業 大陸第三大

2018-03-20 02:29

台旅法後 習近平重申反分裂不稱霸

2018-03-20 12:57

經濟解析／易綱接掌大陸央行 透露四個意義

2018-03-19 22:56

重慶洋人街景區索道吸引遊客

2018-03-20 02:29

影╱李克強回台媒提問口誤 九二共識講成「一中共識」

2018-03-20 13:06

習李對台講話 分扮黑白臉都提反分裂

2018-03-20 14:16

「吃飯收地方稅 打包再國稅」李克強：所以要機構改革

2018-03-20 11:54

總投資72億元的大尺寸半導體矽廠 近日在寧夏銀川開工

2018-03-20 15:58

李明哲遭陸逮捕滿週年 救援大隊籲政府協助營救

2018-03-19 19:13

結束一黨專政口號被指違憲 港團體：會繼續喊

2018-03-19 21:54

譴責、懲罰…習近平對台撂重話：分裂祖國注定失敗

2018-03-20 13:42

中國開國少將逝世 高先貴享壽106歲

2018-03-20 14:51

發生金融風險？李克強：風多易生雨 樹大常招風

2018-03-20 13:08

港媒：楊潔篪將主持中共外事機構 黨管外交

2018-03-20 10:56

國際憂銳實力 李克強：中國不走國強必霸路

2018-03-20 13:32

接管安邦後 李克強：該戳的膿包還是要戳

2018-03-20 17:18

四川首座士林不夜城 落戶宜賓

2018-03-20 02:29

中美貿易戰？李克強：不要感情用事

2018-03-20 13:07

中國人大閉幕 習近平：堅持一中反分裂

2018-03-20 10:40

陸70城房價 上月僅漲0.2%

2018-03-20 01:41

劉鶴，中國大陸新登場的「經濟沙皇」

2018-03-19 23:48

暗指台旅法 李克強：不允許外國勢力打台灣牌

2018-03-20 13:29

貴南高鐵橋隧比89% 全球最高

2018-03-20 02:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top