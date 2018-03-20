陸資來台投資 前兩月金額增134.8%

2018-03-20 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



投審會今（20）日公告，陸資來台投資，1至2月核准陸資來台投資件數為22件，較上年同期減少18.5%；投資金額計8,202萬7,000美元，較上年同期增加134.8%。

投審會指出，對陸投資金額成長原因為1月核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.以5,604萬6,000美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司股份之較大投資案所致。

自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,109件，核准投資金額計20億3,857萬6,000美元。

對大陸投資方面，107年1至2月核准對大陸投資件數為105件，件數較上年同期增加14.1%；核准投資金額計6億2,051萬美元，較上年同期減少50%。

金額減少原因主要為去年1至2月核准鴻海精密工業股份有限公司以2億7,000萬美元間接增資大陸地區蘭考裕富精密科技有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司以1億美元投資大陸地區合作金庫商業銀行股份有限公司長沙分行，及台灣水泥股份有限公司以7,670萬5,000美元增資大陸地區台泥（貴港）水泥有限公司等較大投資案，比較基期較高所致。

1至2月核准僑外投資件數為500件，較上年同期增加10.3%；投資金額計12億7,103萬3,000美元，較上年同期增加122.3%。