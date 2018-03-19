大陸人行新行長易綱，頭上三頂帽，背後三個人

2018-03-19 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



「人民幣先生」終於起身告別，把中國大陸人行（央行）這個關鍵職位交給他的副手易綱。北京人大會議表決中國新一屆內閣閣員，易綱公認是最出人意表的一匹大黑馬。

說易綱是大黑馬一點不過份。大陸央行行長看上去是準部級官員，又跟那些監管機構并列，但在中共最高領導層眼中，這個職位超脫於一般部委之上。加上這個職位與正國際化的人民幣連在一起，還是一個有國際影響力的職位。也因此，伴隨周小川年屆70，央行行長競逐日漸激烈。

而自去年歲末的中共十九大，到3月的人大，至少有3人成為大熱門，一位是在湖北當中共省委書記的蔣超良，那是王歧山愛將；一位是大陸銀監會主席郭樹清，那曾是周小川親自培養的對象；一位是大陸證監主席劉士余，他出央行後就以回央行為己任。但在各種名單中就是沒有易綱。

北京話說的「燈下黑」，在這次大陸央行行長猜謎遊戲中得以體現，過去10年來易綱就在周小川身邊，任著央行第一副行長、央行中共黨委副書記，於黨於政，都是周小川的第一副手，但大家就是沒往他身上猜。

易綱擔綱央行行長的消息，在表決前夜終於流出。於是，北京財經圈火爆熱議著「央行因何是易綱」。因為去年中共十九大上，「白馬」蔣、郭、劉三位，都獲選中共中央委員，反而易綱只給派了個中央候補委員的席位，這種安排，通常是給副職用的，何況央行行長在省部級中，同級要高出半格，按傳統人事安排，易綱在中共十九大時，還沒有排成首選。

易綱最後成為央行首選，可以總結出好多理由，如果抽絲剝繭，再簡而化之，那就可縷出易綱兩個關鍵的「三」，一是易綱頭上的三頂帽，一是易綱背後的三個人。

一日之間，北京城中都在說兩個人，一是當上副總理的劉鶴，另一個就是易綱。而上下左右似乎對易綱的評價都相當正面，各方說不一，但都關乎易綱頭上三頂帽子。

這三頂帽子，正好代表著三個「派」，即人稱易綱是「海歸派」、「改革派」、「技術派」。「海歸派」不難理解，就是早年放洋，學成歸國一族。易綱在北大二年級時，被公派美國留學，分別在美國哈姆林大學工商管理專業、伊利諾大學經濟學專業學習，獲經濟學博士學位。學成後本來留在美國任教，但他熱心當時中國的改革，不顧一切地回北京了。

「海歸派」回到北京，成了「改革派」。他回北京後，就與林毅夫等人發起組建北大中國經濟研究中心，以後他官位層層升，但還保持著學者身份，而在學者中，他又保持著改革派的色彩。至於技術派，有人說是他當上央行行長的關鍵。因為中共十九大報告中的「健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架」，以及大陸央行的「新宏觀審慎政策」，都是相當專業的技術活。

至於宏觀審慎評估體系（MPA）、跨境資本流動和房地產市場的宏觀審慎管理，那就更技術了。而在今天大陸金融界，只能「技術派」才鎮得住台腳。

有人頭上的帽子比易綱還多，但就是當不上央行行長，關鍵在於背後是什麼人。易綱過去30年間，交了好多朋友，其中有3個人，成了他這次扶正的關鍵。首先一個是王歧山。王歧山也是在中青年學者和金融兩個圈子中打滾出來的，易綱早就與王歧山有私下交往，兩人還愛聊讀書心得，那本《舊制度與大革命》，就是易綱先看過，王歧山又找來看，然後又向習近平推薦的。

另一個人，就是周小川。易綱在央行的年頭比周小川還長，他早年在朱鎔基手下做事，1997年就做央行貨幣政策委員會副秘書長。周小川進央行後，易綱全力輔佐，周小川也刻意不理舊老闆的批語，重用易綱，2007年要其出任副行長，一直到交班前都不準他離開。而易綱也真為周小川出力，周的好多方案，都由易綱親手繪製，比如匯改、資金池等等。最後交班給誰，周小川的話，絕對有影響。

再一個極為關鍵的人物是劉鶴，有些人際關係，是相識於微時。正好20年前，劉鶴、易綱都還是財經部門官員，劉鶴主持著局級的國家信息中心，易綱是央行貨幣政策司長升了央行行長助理。兩人在一次理論論戰中，惺惺相惜，由此結緣。2013年，劉鶴出任中共中央財經領導小組辦公室主任，坐穩之後就向習近平要求，因易綱兼任中財辦副主任，成為其金融副手。

劉鶴在去年升任中共中央政治局委員後，將出任國務院副總理，分管金融外經，除了最高領導人，直接分管者的話可謂一言九鼎了。易綱就這麼容易的在央行擔綱了。