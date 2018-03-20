企業減負 深圳三險費率降

2018-03-20 02:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年深圳社保調降生育保險費率，實施失業保險、工傷保險浮動費率，為企業減負。深圳市官方表示，「三險」費率下調後，不影響參保人享受的待遇。

深圳特區報報導，今年一開年，深圳社保就為企業送上減負大禮。從去年12月31日起，深圳市企業職工生育保險費率進再下調，由企業職工工資總額的0.5％降到0.45％。這是深圳市第二次降低職工生育保險費率，此前在2015年10月，深圳將生育保險費率由上月職工工資總額的1％調降至0.5％。

統計顯示，2017年生育保險降費率累計為企業減負19.56億元（人民幣，下同）。2017年深圳社保落實生育津貼累計13.97億元。

2月起，深圳開始實施失業保險浮動費率，浮動費率以用人單位失業保險基準費率為基礎按照規定的辦法下調。目前深圳失業保險基準繳費費率為1.5%，其中用人單位繳費費率為1%，個人繳費費率為0.5%。

深圳市失業保險以月最低工資標準作為繳費基數。浮動費率以基準費率為基礎，按下列辦法下調：一、用人單位上一年度沒有非因本人意願中斷就業的職工，當年度費率調降20%；上一年度有非因本人意願中斷就業的職工，但上一年度失業保險費收支率低於10%的，當年度費率下調10%。

二、用人單位上一年度按照深圳市就業政策，招用經深圳市公共就業服務機構認定的就業困難人員就業的，下調的失業保險繳費額為：招用就業人數×10×招用月數×2%×當年最低工資標準。按上述辦法計算的用人單位失業保險繳費下調總幅度，超過當年應繳失業保險費40%的，按當年度費率下調40%。

今年3月1日起，深圳市實行工傷保險浮動費率，平均費率水準將下調20%左右。按照規定，用人單位的工傷保險繳費費率，在執行基準費率的基礎上，根據其上兩個自然年度工傷保險支繳率、安全生產標準化達標情況、安全生產領域聯合懲戒情況以及工傷保險違法情況浮動。