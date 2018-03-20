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東莞留才 租房年補貼6千元

2018-03-20 02:29聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

東莞市住建局相關官員日前表示，東莞將進行租賃管理平台發展，推動落實人才住房補貼政策，新入戶人才、新就業職工、外來務工人員等都可申請租賃住房補貼。

廣州日報報導，東莞市住建局局長朱利民日前表示，東莞將構建以商品住房、人才住房和保障性住房三類實物房源為有效供應，以培育和發展住房租賃市場，積極推動「去庫存」工作為重點的五位一體協同發展的住房體系。

根據構建規劃要求，到2020年，新增住房供應量（含貨幣補貼）47萬套。其中商品住房有效供應27萬套；人才住房8.7萬套，包括實物供應4.2萬套，貨幣保障4.5萬套，保障性住房貨幣保障3.4萬套；租賃住房有效供應7.9萬套，包括公益性房源1.7萬套，市場化房源6.2萬套。

與此同時，推動人才房建設、推動住房貨幣補貼將成為東莞吸引人才落戶東莞就業創業的一個重要措施。朱利民指出，在人才住房建設方面，高層次與基礎型人才住房並舉，規畫到2020年新增人才住房8.7萬套，包括高層次人才住房實物供應2.9萬套，基礎型人才住房5.8萬套。

為鼓勵人才扎根東莞就業創業，將符合條件的新入戶人才納入公共租賃住房的租賃補貼發放範圍，初定補貼標準為每人每年6000元（人民幣，下同），補貼期限最長為三年。其中，新入戶人才入住市屬住房租賃企業房源，其租賃補貼在原有補貼標準基礎上，額外提高每人每年3000元，新就業職工、外來務工人員入住市屬住房租賃企業房源，可申請租賃補貼每人每年3000元，並優化住房租賃市場空間布局等。

朱利民表示，目前東莞住房租賃市場並不完善，也沒有按照「互聯+」的規模來做，租賃以門面房的形式為主。他介紹，東莞現在要打造一個大平台，建設東莞住房租賃服務與監管資訊平台，培育和發展租賃住房供應主體，力爭2020年發展不少於10家的專業化住房租賃企業，新增租賃住房有效供應不少於7.9萬套。

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