北上廣深房價跌 二三線城市續漲

2018-03-20 02:29 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



受春節因素影響，大陸一、二線熱點城市2月房價大範圍降溫。不過，在返鄉置業等因素的推動下，二、三線城市房價年漲幅擴大。

中新聞網昨報導，大陸家統計局發布數據顯示，今年2月70個大中城市中，44個城市新建商品住宅價格較上月上漲，16個城市新房價格下跌，10個城市持平。

其中，15個一線和熱點二線城市中，包括北京、上海、廣州、深圳在內的12個城市房價較上月跌，降幅在0.1至0.6個百分點間；鄭州和成都兩個城市房價持平；天津微漲0.1%。

從年增率看，有九個城市新建商品住宅銷售價格下降，降幅在0.3至2.5個百分點之間；成都持平。

澎湃新聞昨報導，一線城市中，僅廣州年漲3.1個百分點；上海年降0.6%；北京和深圳分別下降0.3和2.5個百分點。

與上月相比，70個大中城市中，房價環比上漲的城市數量明顯減少（1月為52個城市房價較上月增加），而持平和下跌城市數量雙雙開始增加。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，這說明房價上漲動力持續減弱。隨著一些城市房地產銷售規模收縮，後續可能會出現價格下跌。房企擔心市場降溫，定價方面不會太強硬。

與去年同期相比，一線及二、三線城市新房價格走勢分化。國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，2月一線城市新房售價年下降0.1%；二手住宅售價漲幅連17個月回落。二線城市新房和二手房售價年漲分別比上月擴大0.4和0.1個百分點。三線城市年漲幅分別比上月擴大0.4和0.1個百分點。

安居客首席分析師張波指出，一線樓市在今年春節期間降溫尤為明顯，2月成交跌入低谷，成交量較1月大幅下滑，這與其房價走勢一致。而受返鄉置業等因素推動，部分二線和三線城市的一、二手房售價較上月維持漲幅。

張波認為，整體而言，2月大陸全國商品房成交均價變動不大，「房住不炒」的樓市調控大背景下，房地產市場整體保持平穩。從安居客線上調研的數據來看，2月購房者信心指數較上月上升2.1%，用戶更為理性地看待樓市，可預見今年第一季房價不會大幅漲跌。

嚴躍進則指出，當前中國二、三線城市房地產市場已和過去不同，置業需求、基礎設施等因素都在發生變化。未來一線城市對整體樓市的影響力不會太大，更多要看二線城市和重點三線城市的表現。