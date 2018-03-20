親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
習近平修憲延任
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北上廣深房價跌 二三線城市續漲

2018-03-20 02:29聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

受春節因素影響，大陸一、二線熱點城市2月房價大範圍降溫。不過，在返鄉置業等因素的推動下，二、三線城市房價年漲幅擴大。

中新聞網昨報導，大陸家統計局發布數據顯示，今年2月70個大中城市中，44個城市新建商品住宅價格較上月上漲，16個城市新房價格下跌，10個城市持平。

其中，15個一線和熱點二線城市中，包括北京、上海、廣州、深圳在內的12個城市房價較上月跌，降幅在0.1至0.6個百分點間；鄭州和成都兩個城市房價持平；天津微漲0.1%。

從年增率看，有九個城市新建商品住宅銷售價格下降，降幅在0.3至2.5個百分點之間；成都持平。

澎湃新聞昨報導，一線城市中，僅廣州年漲3.1個百分點；上海年降0.6%；北京和深圳分別下降0.3和2.5個百分點。

與上月相比，70個大中城市中，房價環比上漲的城市數量明顯減少（1月為52個城市房價較上月增加），而持平和下跌城市數量雙雙開始增加。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，這說明房價上漲動力持續減弱。隨著一些城市房地產銷售規模收縮，後續可能會出現價格下跌。房企擔心市場降溫，定價方面不會太強硬。

與去年同期相比，一線及二、三線城市新房價格走勢分化。國家統計局城市司高級統計師劉建偉表示，2月一線城市新房售價年下降0.1%；二手住宅售價漲幅連17個月回落。二線城市新房和二手房售價年漲分別比上月擴大0.4和0.1個百分點。三線城市年漲幅分別比上月擴大0.4和0.1個百分點。

安居客首席分析師張波指出，一線樓市在今年春節期間降溫尤為明顯，2月成交跌入低谷，成交量較1月大幅下滑，這與其房價走勢一致。而受返鄉置業等因素推動，部分二線和三線城市的一、二手房售價較上月維持漲幅。

張波認為，整體而言，2月大陸全國商品房成交均價變動不大，「房住不炒」的樓市調控大背景下，房地產市場整體保持平穩。從安居客線上調研的數據來看，2月購房者信心指數較上月上升2.1%，用戶更為理性地看待樓市，可預見今年第一季房價不會大幅漲跌。

嚴躍進則指出，當前中國二、三線城市房地產市場已和過去不同，置業需求、基礎設施等因素都在發生變化。未來一線城市對整體樓市的影響力不會太大，更多要看二線城市和重點三線城市的表現。

房地產一線城市

相關新聞

陸70城房價 上月僅漲0.2%

2018-03-20 01:41

大陸住建部：調控不動搖

2018-03-20 01:41

杭州獨角獸企業 大陸第三大

2018-03-20 02:29

吉林現代農業機械裝備展

2018-03-20 02:29

315期間上海受理3056件投訴

2018-03-20 02:29

企業減負 深圳三險費率降

2018-03-20 02:29

東莞留才 租房年補貼6千元

2018-03-20 02:29

陸最不滿的消費類型 網遊比率20.9%居冠

2018-03-20 01:45

陸股解碼／獨角獸概念 活跳跳

2018-03-20 01:39

騰訊金雞 閱文淨利飆增14倍

2018-03-20 01:39

富力翻兩番 大摩喊加碼

2018-03-20 01:39

易綱在台有老友 好奇檳榔文化

2018-03-20 01:27

背後三推手 拱出大黑馬易綱

2018-03-20 01:26

易綱：金融改革 4月啟動

2018-03-20 01:23

大黑馬易綱接掌人行 原因是三頂帽與三個人

2018-03-19 23:59

易綱接掌人行 下月起推改革

2018-03-19 23:59

大陸人行新行長易綱，頭上三頂帽，背後三個人

2018-03-19 23:30

2月人民幣實質與名目有效匯率雙大漲 實質匯率上漲逾4%

2018-03-19 16:26

陸媒：易綱任人行行長 可確保大陸貨幣政策的連續性

2018-03-19 11:33

易綱接掌中國央行意味什麼？

2018-03-19 10:20

周小川今日正式交棒 易綱將接棒中國人民銀行行長　

2018-03-19 09:08

焦慮女性 成了美女網紅Ayawawa致富經

2018-03-19 01:09

世界高山葡萄酒產區 四川全力打造

2018-03-19 00:38

專家把脈／推廣茶文化 多樣化外銷

2018-03-19 00:38

砸210億人民幣 陸西南地區將建8儲氣庫

2018-03-19 00:38

智慧城市 無錫全球排17

2018-03-19 00:38

5天辦好 北京打通營商最後1哩路

2018-03-19 00:38

柳州螺螄日耗200噸 養殖愈做愈大

2018-03-19 00:38

極地探險郵輪 江蘇打造

2018-03-19 00:38

北京瞭望／中國經濟學的「東西之爭」

2018-03-19 00:14

今日頭條、阿里優酷 化解僵局

2018-03-19 00:08

陸挺獨角獸 IPO大改革

2018-03-19 00:08

大陸．資金．對策／台灣居民大陸個人理財分析

2018-03-19 00:07

大陸人行行長 兩人呼聲高

2018-03-19 00:06

陸企名人堂／博士生創業 發不起工資改發獎狀

2018-03-18 13:52

資安專家談劍鋒 愛潑冷水

2018-03-18 00:50

當當網CEO 亞馬遜夢碎

2018-03-18 00:50

台廠推智能櫃 服務更多

2018-03-18 00:47

愛奇藝B站赴美IPO 將再擴大籌資規模

2018-03-18 00:47
看更多

熱門文章

大陸122公斤媽剖腹產 「每縫1針都冒油」

2018-03-19 16:09

人大代表：國產航母應命名「衛溫號」 證台灣屬中國

2018-03-19 17:30

韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴當選副總理 楊潔篪未續任

2018-03-19 10:13

大陸國台辦主任今天下午將交接 張志軍交棒給劉結一

2018-03-19 13:08

韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴接副總理 王毅任國務委員

2018-03-19 09:20

易綱接掌中國央行意味什麼？

2018-03-19 10:20

內蒙騎馬上學？他遛馬後送女友回校園暴紅

2018-03-19 17:48

央視財經：中共反隱身雷達領先全球，世界唯一

2018-03-19 22:44

【即時短評】面對中國搶才 台灣何時主動出擊？

2018-03-19 13:25

劉鶴任副總理 料接棒兼任金穩委主任

2018-03-19 09:09

「全力營救李明哲」 陳明通上任後第一道指示

2018-03-19 20:20

大陸國台辦主任張志軍 當選全國人大外事委員會副主任

2018-03-19 10:25

20個世紀的酒什麼滋味？陜西出土秦國古酒

2018-03-19 13:15

胡春華任中國副總理 分析：政治舞台縮小

2018-03-19 12:05

國安局長：習近平獨裁化 台灣壓力更大

2018-03-19 10:57

李明哲遭捕一周年 時代力量：蔡政府口號淪為空談

2018-03-19 13:38

「醜化黨和國家領導」湖南湘潭大學講師被處分

2018-03-19 17:25

人在冏途真實版！帶米酒蘇州搭高鐵被拒 大媽當場豪飲

2018-03-19 17:07

影／賞櫻不必去日本 大陸雲貴櫻花海宛若仙境

2018-03-19 17:51

陝西發現埋了二千多年的酒，為戰國時期秦國人所釀

2018-03-19 22:48

金正恩發賀電賀習近平連任 中國官方排名微妙

2018-03-19 17:22

勒死6歲孫 外婆抑鬱顧孫壓力大

2018-03-19 17:09

共軍人事 專家：回到鄧小平精幹年代

2018-03-19 13:17

周小川今日正式交棒 易綱將接棒中國人民銀行行長　

2018-03-19 09:08

大陸人行新行長易綱，頭上三頂帽，背後三個人

2018-03-19 23:30

與陳明通同日就職 劉結一今將接掌國台辦

2018-03-19 12:07

2月人民幣實質與名目有效匯率雙大漲 實質匯率上漲逾4%

2018-03-19 16:26

王毅升任中國國務委員 兼任外交部長

2018-03-19 11:32

李明哲被抓周年遇上對台措施 中國維權律師：台需警惕

2018-03-19 17:01

後智慧機時代 OPPO拚四方向突圍

2018-03-19 18:40

河北男子騎鐵馬 拖車載4歲女兒環遊中國

2018-03-19 17:50

王毅連任陸外長 魏鳳和接掌國防部

2018-03-19 12:03

習近平連任國家主席 川普賀電遲遲未到

2018-03-19 17:18

徐悲鴻女兒：保全父親作品 多虧周恩來

2018-03-19 13:57

收養中國三身障孤兒 美國養母協助尋親

2018-03-19 17:52

韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴 當選中國副總理

2018-03-19 10:52

李明哲遭陸逮捕滿週年 救援大隊籲政府協助營救

2018-03-19 19:13

結束一黨專政口號被指違憲 港團體：會繼續喊

2018-03-19 21:54

陸媒：易綱任人行行長 可確保大陸貨幣政策的連續性

2018-03-19 11:33

大陸童公車上撒尿 媽把尿袋拋窗外

2018-03-19 16:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top