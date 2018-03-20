315期間上海受理3056件投訴

2018-03-20 02:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市消保委19日公布2018年「315期間」（3月13日-15日）投訴分析：共受理投訴3056件，年降2.5%。服務類投訴1909件，占投訴總量的62.5％。其中，旅遊、預付消費與租賃居服務類投訴前三名。

澎湃新聞引述上海市消保委表示，「315期間」受理度假產品、賓館住宿、航空票務等旅遊投訴272件，同比基本持平。

從主要投訴類別來看，一是度假產品定製化糾紛，「提早預定價格低」的廣告宣傳與實際不符、取消預訂難等問題成為投訴的焦點。

二是航空機票退改簽糾紛。諸多投訴稱，退改簽機票收取明顯高於實際損失的高額甚至全額手續費，且以格式條款限制消費者解除或變更合同的權利。

三是酒店預訂無法入住糾紛，如訂單取消、房價上漲等。旅遊平台相關售後服務缺乏處理規範和標準，對不同消費者同類問題的處理方案各不相同、說法不一，導致矛盾激化的投訴不少。

預付款模式一直是消費投訴的熱點，教育培訓與健身行業的相關投訴增量明顯。「315期間」上海市消保委受理涉及預付款投訴218件，其中教育培訓投訴105件，健身投訴94件。

主要集中在：一、誇大宣傳、虛假承諾及不履行約定。二是退款難糾紛普遍，消費者因換房、換工作及服務品質不符合預期等原因提出轉讓、退款申請，經營者往往以消費者違約為由，拒絕退款或收取高額手續費。

另外，房屋租賃服務投訴年增2.9倍。相比傳統房屋租賃，長租公寓在房屋品質、設施、配套服務等方面尚未有標準或規範參照，大量中小型機構的湧入，使得租賃企業的管理和服務水準參差不齊。押金不退、房屋品質及設備故障是投訴的主要問題。

此外，共享單車作為分時租賃的常態化出行方式，相關投訴共計受理96件。押金不退問題突出，達50件。而隨著第三方支付方式普及，投訴涉及的問題也越發難以處理。除轉帳延遲、未到賬、帳戶被封等問題，消費者支付資訊被盜等問題較明顯。