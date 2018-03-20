吉林現代農業機械裝備展

2018-03-20 02:29 聯合報 新華社



第二屆中國北方農業航空裝備博覽會暨第十三屆中國．吉林現代農業機械裝備展覽會，日前在長春國際會展中心開幕。120多家企業攜13大類2000多個品種的農用機械參展，吸引眾多用戶參觀選購。