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吉林現代農業機械裝備展

2018-03-20 02:29聯合報 新華社

第二屆中國北方農業航空裝備博覽會暨第十三屆中國．吉林現代農業機械裝備展覽會，日前在長春國際會展中心開幕。120多家企業攜13大類2000多個品種的農用機械參展，吸引眾多用戶參觀選購。

新華社
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