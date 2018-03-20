杭州獨角獸企業 大陸第三大

2018-03-20 02:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



日前召開的第二屆萬物生長大會公布「獨角獸」榜單，杭州市26家估值超過10億美元的獨角獸企業上榜，估值總額逾1.2兆元人民幣，數量僅次於北京和上海，位居大陸第三。

新華社報導，萬物生長大會是杭州創業創新領域一年一度的大會，本屆大會同時發布估值1億美元以上的「準獨角獸」企業榜單，杭州105家企業上榜。業內認為，杭州的獨角獸企業已成為經濟發展的中堅力量，走在大陸前列。

「獨角獸」企業的概念由美國著名投資人阿里．李(Aileen Lee)2013年提出，指那些在較短時間內（創業10年以內），被私募或公開市場投資人或機構估值超過10億美元且暫未在上市的創業創新企業。

目前浙江共有估值10億美元以上的獨角獸企業27家，其中26家在杭州。新晉獨角獸企業、雲集共享科技有限公司董事長蕭尚略認為，這與杭州已經形成「雨林式」的創業創新生態系統密不可分，這包括人居環境、「電商之都」的創新氛圍、開放包容的創業文化等。

蕭尚略是新興社交電商領域探路者和領軍人。2015年5月，他創建運營的「雲集微店」全新社交電商平台，不到三年，創造300多萬個基於移動互聯網兼職機會。2017年銷售總額達104億元人民幣。上線以來，累計納稅超過1.5億元人民幣。在前不久結束的B輪融資中，該公司估值達20億美元。

杭州市發改委服務處處長周建兵說，從26家企業進入「獨角獸」榜單的行業分布來看，主要集中在「互聯網＋」、電子商務、企業服務、金融科技、文娛影視、新能源新材料、醫療健康、人工智慧等領域。

周建兵說，近年來，杭州致力打造以數位經濟為核心的現代化經濟體系，構築獨角獸企業誕生成長的綜合生態優勢，也是杭州獨角獸企業快速湧現的重要原因之一。比如，培育了貝殼社、六和橋等一批知名眾創空間。特別是大力推進基金小鎮發展，集聚發展天使投資、創業投資、私募股權投資等各類投資基金。

周建兵表示，目前五個基金小鎮集聚3500多家各類金融服務機構，管理資產規模超兆元人民幣；全市私募管理人達到1000多家，備案資產管理規模超過3000億元人民幣。