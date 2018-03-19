阿里巴巴宣布 對Lazada增資20億美元

2018-03-19 20:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



阿里巴巴集團宣布，對Lazada集團增加20億美元的投資，持續發展Lazada的跨國業務發展。

Lazada是東南亞最大電商平台，阿里巴巴從2016年投資收購Lazada，也藉此跨足東南亞電子商務市場。阿里巴巴進駐管理階層，Lazada集團現任董事會主席彭蕾將兼任公司首席執行官，推動Lazada的發展戰略。

目前Lazada已在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南展開業務。阿里巴巴集團對Lazada的投資額總計將達到40億美元，包括2016年投資10億美元以控股Lazada，以及2017年投資10億美元，持股比率拉高到83%。阿里巴巴看好Lazada業務的未來成功以及東南亞市場增長前景的信心，東南亞地區在阿里巴巴全球化增長戰略中至關重要。

阿里巴巴集團此次增加投資，將深化Lazada與阿里巴巴生態系統的合作，讓Lazada能夠借助阿里巴巴的資源，以創新的方式服務消費者、東南亞商家。

此次投資亦展現了阿里巴巴對於東南亞人才與青年培養的承諾，為當地人才提供廣闊的發展平台，助其為各自國家的數位經濟發展貢獻力量。

Lazada集團現任董事會主席彭蕾將兼任公司首席執行官，推動Lazada的發展戰略。彭蕾為阿里巴巴集團18位創始人暨阿里巴巴高級合夥人之一。Lazada創始人Max Bittner自2012就擔任首席執行官，未來將出任阿里巴巴集團高級顧問，協助此次Lazada管理層調整的交接以及集團未來的國際發展戰略。