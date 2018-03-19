陸媒：易綱任人行行長 可確保大陸貨幣政策的連續性

2018-03-19 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中國人民銀行（大陸央行）行長爆黑馬，由已經在人行任職長達21年的原副行長易綱升任。大陸《財新網》稱，易綱是一位具國際背景的學者型官員。由其出任人行行長，最大優勢是可確保大陸貨幣政策的連續性。

報導稱，「此番易綱出任央行行長，令市場有些意外，但也在情理之中。」出生於1958年3月5日的易綱，剛滿60歲。

在易綱32年的職業生涯中，前11年是在大學校園中度過，獲美國印第安那大學經濟系終身教職，1994年回到中國與來自台灣的知名經濟學者林毅夫等人發起組建北京大學中國經濟研究中心。1997年，易綱進入中國人民銀行，先後任貨幣政策委員會、貨幣政策司負責人，並曾任人民銀行營業管理部、國家外匯管理局局長，自2007年起任人行副行長，迄今已11年。

財新網表示，易綱出任人行行長，最大的優勢是可以確保人行貨幣政策的連續性。他對貨幣政策有深厚的理論研究和豐富的實踐經驗。易綱曾對貨幣政策有過一系列深入研究，學術貢獻主要體現在三方面：一是提出了「中國的貨幣化進程」，為中國貨幣供應量為何遠遠超出經濟增長和通膨之和提供了一種解釋。

二是在1998年預警通貨緊縮的出現，並提出對策，此舉被視為是奠定了他從學者轉為官員的基礎；三是較早提出中國的金融資產配置問題並有深入分析。

2007年，易綱升任央行副行長，主要負責貨幣政策和金融市場。不久後，美國次貸危機爆發，在全球央行都在討論降息和量化寬鬆貨幣政策之時，易綱強調，零利率和量化寬鬆的貨幣政策不是中國的最優選項，中國可以通過各種貨幣政策的最優組合，有效實施適度寬鬆的貨幣政策。

易綱也一貫堅持市場化的金融改革和對外開放，認為「開放是改革的強大動力」。早在2008年，易綱就曾撰文指出，未來十年，中國金融市場發展的最佳路徑是市場的雙向開放。

易綱還被認為是2015年震撼國際金融市場那次「811匯改」的主導者。在一次性將人民幣兌美元匯率中間價下調2%，引發市場劇烈動盪後的第三天，易綱帶領其他相關官員舉行記者會回應市場關切時強調，「一個市場化的機制更有利於長期穩定。僵化、固定的匯率不適合中國國情的，也是不可持續的。」