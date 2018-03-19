焦慮女性 成了美女網紅Ayawawa致富經

2018-03-19 01:09 世界日報 中國新聞周刊／毛翊君報導



中新周刊：Ayawawa：向焦慮女性販賣生意 分享 facebook

美女網紅Ayawawa一直深處漩渦和爭議之中。其實她更像一個生意人，用話術黏合受眾繼而販賣產品，她清楚針對焦慮群體的生意最易於成功。

創MV、PU 自成理論體系

幾天時間，Ayawawa又往即將出版的書稿裡增加了1萬多字。這個過程被她稱之為「不停地打磨」，目的是要將內容通俗到「一個白癡拿過來看都沒有問題」。

這是個成名於貓撲論壇時代的女網紅，十多年來一直話題不斷。拍過大尺度的模特照，成為門薩（MENSA，世界頂級智商俱樂部）中國會員之一，近十年出了近十本情感暢銷書，標題諸如「完美關係的秘密」、「聰明愛：別拿男人不當動物」。

作為情感博主，她四、五年前的言論仍然會被人翻出來，從而陷入有關「女權」的爭議。比如，她在2011年3月15日的微博中寫道，「倘若男方目前有婚姻承受能力、且能養得好一個Baby（起碼養得起）的話，那麼無論女方事業看來多麼有前景，依然建議女方投奔男方。因為就像俗話說的，嫁雞隨雞嫁狗隨狗嘛。」

但這並不影響Ayawawa擁有298萬多微博粉絲。據稱其在全國各地的官方姐妹會的粉絲是通過嚴格篩選進入的，大都是擁有高學歷的海歸或者年入百萬的「白富美」。

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對於Ayawawa和她的娃粉，不少人像是在圍觀一個不可思議的組織，他們表示無法理解身邊有人會聽信Ayawawa「反智反人類」的說法。但是，Ayawawa仍被冠以「中國女性愛情風險諮詢創始人」的名頭。

Ayawawa的體系中的兩個最基本概念——MV（Mate Value，婚姻市場價值）、PU（Paternity Uncertainty，親子不確定性）。娃粉赤月凝對此解釋說，PU的基礎在於男性原生家庭，比如離異家庭的男性PU高，父母恩愛則反之，而PU高的結果就是對任何女人都難以信任，並潛在家暴行為傾向。

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女性是可以改變這個結果的——只要女人自身PU低，男人就願意將其娶回家。這就要求女性要溫柔體貼、肯定男人、守信忠誠、生活穩定等等。而MV，細化的指標為：年齡、長相、身高、罩杯等八項。娃粉們常用一句話來總結——提高MV，把PU降到最低，就會規避很多事情。這些Ayawawa自創的術語，被粉絲們當做努力學習而得來的知識點，似乎能夠一勞永逸。

Ayawawa的理論中，還有一套關於「剪石布」的基礎系統。在赤月凝的標記中，這是來源於美國進化論學和生物學家羅伯特·L·特里弗斯（Robert L.Trivers）的「親職投資理論」。

赤月凝，被Ayawawa的經紀人洪震定義為「死忠粉」，她是Ayawawa官方粉絲群體——上海娃娃姐妹會副會長、廣西娃娃姐妹會名譽會長。然而，她另一個身分是Ayawawa的大學學妹，本名王英特，比Ayawawa小兩屆。去年8月，她應聘進了上海娃娃工作室，成為Ayawawa分布在上海和天津的十名小助手之一。

美女思路 娃粉按章行事

對於王英特而言，Ayawawa是改變她人生的人。

那時候Ayawawa還是西南師範大學非本部一所院校的法學院大三學生楊冰陽，剛用「Ayawawa」這個網名混熟了貓撲，被喊做「貓撲女神」。同校計算機系大一新生王英特進入論壇裡找校友，彼此發現。

那時，楊冰陽喜歡沉迷網吧泡論壇，課餘給重慶一些網站當模特，以及在一些小媒體上寫情感專欄。

母親余寧講起楊冰陽從小到大自己最看重的擇偶原則——就是智商高。2007年，楊冰陽去考門薩俱樂部，並遇見了現在的老公王鵬，覺得他跟別人的辯論很有邏輯，網聊之後見面一個星期就閃婚了。

而就在楊冰陽去北京考門薩的2007年，畢業的王英特去了上海的一家遊戲公司，和之前網戀的上海司機戀愛結婚。沒想到三年之後，在孩子兩歲時，老公劈腿，他們吵架、分開、離婚。

她想知道為什麼這段婚姻會失敗，於是去找市面上所有的感情類書，最後，是Ayawawa的感情理論說服了她，「我就明白了，是我MV不夠。」

這時的楊冰陽早就蛻變成為「著名情感博主」。她的經紀人洪震和她商量出和以前不同的發展路線——不再做性感的網紅炒作，要提高身分檔次。Ayawawa便在2009年懷孕後開始寫書，內容來自曾經做的情感專欄，再加上進化心理學的理論，創造出新的「系統」。

之後，王英特在某相親網上遇到了現任老公，同樣是離異需要再組建家庭，她用Ayawawa的理論幫他，最終覺得兩人在一起「什麼都是對的」。

王英特講出一個自己對Ayawawa這個人和理論都受用的原因，「她的顏值比我高三、四分，她的思路是一個美女的思路，以我的條件來講，她沒有分享她的思想給我，我可能這一輩子都不知道美女腦子裡想的是什麼，也不能按照一個美女的方式去行事，也就是提升MV。」

彩妝飲品 粉絲轉化變現

所謂「美女的思想」集中在Ayawawa各地的官方姐妹會裡。這需要提供身分證照片、本人和Ayawawa三本書的合影等等真實信息才能進行申請，之後還要等待最終審核，通過者才能進入。

據經紀人洪震聲稱，目前入會的娃粉有近萬人，涉及21個省市自治區。他為這個組織設置了自認嚴密的架構，由全國名譽會長、總會長、副總會長，再下設各省的相應會長，其中還有人事組織、紀律監管、宣傳推廣、活動策畫等八個部門。

原則上，粉絲會組織Ayawawa理論的講座、插花、烘焙、繪畫、做衣服等針對女性的線下活動和聚會。在全國總會長兼上海名譽會長山藥、全國副總會長兼上海總會長唐靜等幾位活躍的上海姐妹會成員看來，這不過就是一個類似於時尚、交友的聚會，她們喜歡用聚會的一半時間舉著美顏相機自拍，並且都會感歎，「粉絲會的女孩子都美美的，而且能力很強，有著很體面的工作。」

在粉絲會公開的照片裡，娃粉們長髮及腰，身著晚禮服，化著鮮亮的妝，周圍圍繞著鑽石珠寶。

Ayawawa微博上的很多粉絲，會在周末曬出自己的照片求網友打分，有些甚至會自己給出分數，看看和網友的打分是否一致。這是Ayawawa設置的「照片打分」活動。

而在去年，Ayawawa還經營著一款名為「東畫」的彩妝品牌，這個品牌隸屬於其老公王鵬出資1000萬元人民幣(約157萬美元)註冊的上海施佳化妝品有限公司。她認為這是一個對粉絲雙贏的工作，免除粉絲自己選化妝品的腦力勞動。

Ayawawa講到自己的彩妝品牌，是最興致勃勃的。她自稱，她做過七年淘寶，做到第四年時，就拿到了比較好的化妝品配方，又接著做了兩、三年實驗，還找到所有大牌的代工廠，原款式2000多元，但他們生產的則以300元左右出售。

很顯然，這些化妝品以及其他和女性有關的產品銷售，是Ayawawa經由粉絲轉化變現的重要來源。除此之外，Ayawawa的老公王鵬還經營著上海熙芮生物科技有限公司等多個企業，其中，這家公司從前年開始，推出一款名為「優彈素」的女性養顏飲品，它的銷售渠道基本基於微商。王鵬坦承，「客戶和娃粉確實是有一定的轉換。」

賣安全感 成了一門生意

在第一篇微信爆款文章「女人婚前一定要問的五個問題」達到10萬加之後，Ayawawa就發現，讀者喜歡總結性的內容。她在魯豫的節目中解釋這樣的原因，「這是可以代替思考的。」

幾年前，她也分析過為什麼她的公號文章分享率低，而閱讀量極高——發現粉絲不願意分享給別人之後，她就主動告訴粉絲，「不要把我們的東西分享到朋友圈，要分享就發給閨密。」

如今，她本人已經是兩個孩子的母親，八歲的兒子多半放在爺爺奶奶家裡，三歲的女兒交給外公外婆。她很少和父母提起自己書中的內容，但他們知道MV和PU，「覺得有些道理」。而作為丈夫的王鵬始終認為自己是Ayawawa的「見證者」，「研究不深」，但是覺得Ayawawa在生活中和他的相處自然得並沒有套路痕跡。

Ayawawa覺得，她能做到和運用這一切，是由於她天生的感覺。

透過1到1000期的「微問答」，她掌握到的數據是：從2013年5月到2017年1月，有472期的情感問題中提到了「安全感」這個詞，占比是47.2％。而在去年1月到8月的250期中就有156期提到了「安全感」，占比52.9％。她認為，這就是未來大城市女性焦慮的趨勢。這是她操持的這門女性焦慮生意的基礎。(中國新聞組整理)