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大陸．資金．對策／台灣居民大陸個人理財分析

2018-03-19 00:07經濟日報 葉湧青（富拉凱資本股份有限公司銀行與企業融資部財稅組會計師）

去年台灣居民大陸個人理財效益最好的標的為基金，最高報酬率甚至可達到60%到70%。

目前有數十萬台灣居民在大陸就業、領薪資、繳納個人所得稅，台灣居民在大陸持有人民幣後自然就會面臨個人理財問題，但受限於外匯管制，台灣居民除購房外，在大陸最常選擇的個人理財工具為購買銀行理財產品、投資股票、購買基金三種。

一、基金

基金是許多台灣居民在大陸投資的首選，目前台灣居民可投資的大陸基金分為公募基金（發行對象為廣大社會公眾）及私募基金（發行對象為特定投資者）、開放式基金（規模不固定，隨時可以申購和贖回）和封閉式基金（規模固定，申購贖回時間也固定），根據基金投資標的的不同，又可分為股票型基金、混合型基金、指數型基金、債券基金、貨幣基金等，在2017年度公募基金中，排名第1名的股票型基金淨值增長了近65%，而混合型基金與指數型基金表現最好的淨值也分別增長了近68%與75%，因此基金算是去年投資效益非常好的一年。

二、銀行理財產品

銀行理財產品根據風險不同可分為保本型（保證收益型和浮動收益型）和非保本型兩種，還可根據是否允許提前贖回，又分為封閉式和開放式兩種，大陸銀行發行理財產品年收益率目前已有超過5%的實例，大大高於同期銀行定存1.5%基準利率，在2017年的銀行理財產品發行總量中，中低風險產品約占83.25%，除了風險較低外，免徵個人所得稅也是受到大陸居民與台灣居民歡迎的原因，除發行量不斷增加外，也是大陸銀行目前吸收資金主要來源之一。

銀行發行的理財產品主要以債券、銀行存款、拆放同業等內容作為標準化資產配置方向，其中，債券在2017年末銀行理財產品配置比例為42.19%，其次為非標準化債權類資產，像是信貸資產、信託貸款、委託債權、承兌匯票、信用證、應收帳款、各類受（收）益權、帶回購條款的股權性融資等，占了16.22%，現金和銀行存款則約各占比13.91%。

要特別注意，去年11月央行聯合銀監會、證監會、保監會、外管局等部門起草《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見（徵求意見稿）》，對銀行理財產品提出新的監管方法，預計會對銀行發行理財產品造成較大影響，後續保本型理財產品及90天以內的理財產品很可能將逐步退出市場。

三、股票

大陸早在2013年4月就已開放台灣居民在大陸證券公司開立A股帳戶，台灣居民可以人民幣資金買賣A股股票，沒有投資範圍或買賣額度限制，台灣居民要開立A股帳戶須提交「三證」，也就是台胞證，台灣的身份證，以及大陸公安機關（居住當地或住宿飯店所在地派出所）出具的臨時住宿登記證明表。

台灣居民與大陸居民在投資A股股票的稅收方面完全相同，從二級市場買賣股票的差價，也就是資本利得都是免稅，其他成本還包含交易費用的交易佣金（最高為千分之三）、印花稅（賣出時單邊徵收，為賣出總額的千分之一），至於取得的股息則根據持有股票期間不同，分為免稅（持股期間超過1年）、取得股息金額的50%徵稅（持股期限在1個月以上至1年）、全額徵稅（持股期限在1個月以內）三種納稅基準，至於股息紅利的個人所得稅稅率都為20%，看得出大陸官方鼓勵長期持有股票的本意。

（本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com

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