大陸人行行長 兩人呼聲高

2018-03-19 00:06 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 戴瑞芬 ／北京18日電



大陸國家主席習近平的首席經濟智囊、中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴，預計將於今日被任命為國務院副總理，並兼任中國人民銀行（大陸央行）行長，成為習近平在國務院的財經政策監軍。但外媒點名人行行長將由副行長易綱升任。

根據議程，大陸全國人大會議19日將決定任命，由國務院總理李克強提名的國務院副總理、中國人民銀行行長、審計長，以及國務院機構改革後的新一屆各部部長。

其中，最受矚目的莫過於劉鶴的新職，以及大陸任期最長的央行行長周小川將正式卸任。對於周小川的接班人，目前外界普遍認為，以劉鶴的呼聲最高。

華爾街日報與紐約時報昨天均指出，習近平已選定易綱出任人行行長。

但易綱在19大中只列名中央候補委員，當時已被認為接棒周小川的可能性不高。

劉鶴若真以副總理兼任人行行長，將成為繼前總理朱鎔基之後的第二人。朱鎔基1990年代擔任副總理期間，也曾兼任人行行長。

大陸在這波機構改革，將金融監管體系調整為由中央金融穩定委員會統領「一行二會」的新格局。金穩會辦公室設在人民銀行，周小川在今年兩會透露，今後人行在新的金融監管體系中，將在防範化解重大風險攻堅戰中發揮更重要的作用。

劉鶴早前曾強調，將針對影子銀行、地方政府隱性債務等突出問題，爭取在未來三年左右時間，使宏觀槓桿率得到有效控制。

除人行，一行二會中新組建的中國銀行保險監督管理委員會，首任主席各界看好由銀監會主席郭樹清開局，郭樹清也曾是人行行長熱門人選之一。銀保監的成立，是大陸建立統籌協調金融監管體系重要的一步。此外，推動大陸金融市場與國際接軌，也將是新任銀保監主席肩負的重任之一。

至於證監會若無意外，現任主席劉士餘應可望續任。加速推動新經濟企業登陸資本市場，是今年兩會的熱點議題，如何協助新經濟企業上市以及推進中國存托憑證（CDR），估計將是其日後重點工作。

此外，素有「小國務院」之稱的國家發改委，在大陸這波機構改革中被「瘦身」。但與此同時，發改委主任何立峰則是當選為新一屆全國政協副主席，晉升「副國級」領導。

何立峰一向被視為是「習家軍」重要成員，其在新一屆政府中將會以政協副主席的高規格身分兼任發改委主任，抑或調整至其他重要職務也是今天會議的觀察重點。