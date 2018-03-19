北京瞭望／中國經濟學的「東西之爭」

進入政治大一統新朝代的中國，還能有爭論的領域是經濟學，而經濟學界今次爭論的題目，是要不要有與西方分庭禮的「中國經濟學」，爭論的時間背景是為開新朝而走的人大政協兩會，立論引發爭議的是連任政協委員的經濟學者。

3月初，北京召開全國政協會議之際，再度被執政黨遴選為政協委員的清華教授李稻葵，發表了一篇《中國經濟學界必須要有自己的理論》，認為需要建立「立足於中國問題的經濟學」，來與西方經濟學分庭抗禮。除了「硬道理」之外，李稻葵還舉了個軟例子，說亞當·斯密講的是英國故事、弗里德曼講的是美國故事，因此證明中國需要中國經濟學來講中國故事。

而在李稻葵的文章之前，上海財經大學教授田國強去年12月就發了篇文章：《我對中國特色社會主義政治經濟學的理解》，意思跟李稻葵接近。而「中國經濟學」、「中國特色社會主義政治經濟學」之外，中共19大前還有人提「習近平經濟學」。

第一個公開跑來質疑的，是上海同濟大學中德學院教授胡景北。胡景北有資格出來說話，因為他本身就是西方經濟學專業畢業，20年前他就是上海財經大學西方經濟學專業的博士生導師，同時在經濟界他又被稱為「人道的自由主義者」。

胡景北講話直接了當，說關於經濟學這個問題，「李稻葵和田國強都是在扯淡」。他承認中國最近20年存在互不理會的兩個經濟學圈子，一個以政治經濟學為名，一個以西方經濟學為名。而根據李田二位的意見，這種狀況不應當延續到「新時代」。

李田二人分別用「基準理論」和「與西方自由經濟學理論分庭抗禮的經濟學理論」，來表示他們設想的中國經濟學。但胡景北說，連馬克思這個德國人都在英國研究當時的經濟。為什麼？就是因為普世的經濟規律當時最典型地表現在英國，經濟學家因而在英國更有條件發現經濟規律並建立理論。

胡景北的分析和反駁之文不短，後來還在微博中不斷補充，經濟學界由之掀起討論熱潮，有支持胡景北的，也有挺李稻葵的，這時遠在英國的牛津大學教授傅曉嵐加入了戰圍。

傅曉嵐從另一個角度來質疑李稻葵，核心問題是理論究竟是來解釋實踐，還是指導實踐？她列舉多位經濟學家的理論，包括凱恩斯的理論提出也是用來解決問題的，不是用來解釋政策的。又說她「不反對一些文章基於實踐案例總結經驗。但是這個不是大方向。還是中級水平。」

當然也有把經濟學上升到政制來支持李稻葵的，比如周強。這周強不是剛連任最高法院院長那位，而是以自行標註「全新系統經濟學說《新市場經濟論》創立者」的周強。

周強認為，「西方經濟學誕生於資本主義社會，是為了說明資本主義制度的合理性，幫助資本主義經濟發展，緩解資本主義社會面臨的問題而建立和不斷調整的，它認為市場經濟只適用於多黨制憲政體制，或只有在該體制下經濟才能實現最優。」

而「中國的經濟學」應該「讓市場經濟與多黨制憲政政治脫鉤，證明市場經濟不是唯一對應多黨制憲政體制，也可以對應共產主義政黨領導的社會主義制度。」