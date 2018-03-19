今日頭條、阿里優酷 化解僵局

2018-03-19 00:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



擁有數億用戶的大陸網路新媒體「今日頭條」與阿里巴巴旗下的視頻網站「優酷」，16日達成短視頻（短影片）內容授權合作，緩解了兩者的僵持關係，不過雙方未透露授權費用。

據澎湃新聞報導，作為目前大陸最大的影視內容版權方之一，優酷擁有大量優質的電影、電視等作品的獨家發行權，包括電視劇「軍師聯盟2」等，然而這些視頻內容經常被擅自剪輯為短視頻後，在許多平台遭侵權使用。

就在雙方甜蜜牽手一周多以前，優酷認為今日頭條未經許可擅自向使用者提供連結播放電影「戰狼2」，以侵害作品資訊網路傳播權為由，將今日頭條和運城陽光傳媒公司告上法院，要求二被告立即停止提供「戰狼2」的網路服務，並賠償經濟損失及合理支出共計人民幣100萬元。3月9日，海澱法院稱已受理此案。

今日頭條方面的人士表示，目前雙方已協商解決此事，「戰狼2」同在此次內容合作的片單內，優酷方面未予置評。

2017年，短視頻由於具有創作門檻低、社交屬性和互動性強、碎片化消費與傳播的特性，吸引大量資本的擁入，例如今日頭條啟動短視頻戰略、騰訊投資快手、阿里文娛助推土豆網轉型為短視頻並力推大魚號、優酷推出短視頻社交應用「美點」、搜狐視頻和百度視頻聯手布局PUGC短視頻內容。

然而，在這些短視頻內容平台火熱的背後，卻存在嚴重的版權亂象。版權行業人士透露，短視頻侵權非常嚴重，「一部電影或者電視劇，會被很多自媒體號剪成N個小片段，這樣的自媒體號流量很大，一個二、三流的影視類頭條號，每個月的收入能做到人民幣2萬。」

與版權亂象相對應的是版權方的維權行動，以確保流量不被盜版蠶食。版權行業人士補充，為確保流量，出版方在版權採購方面投入極大，「他們常年委託專業技術公司提供版權監測服務，能夠清晰地知道哪些平台侵權、侵權形式如何、侵權量多大，然後進行維權。」