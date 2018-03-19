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陸挺獨角獸 IPO大改革

2018-03-19 00:08經濟日報 記者林宸誼╱綜合報導

大陸全國人大代表、深交所總經理王建軍。 圖片來源／「中工網」網站
大陸全國人大代表、深交所總經理王建軍。 圖片來源／「中工網」網站
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中共全國人大代表、深交所總經理王建軍表示，今年大陸股票發行上市制度將有重大改革，會為包括「獨角獸」企業在內的新經濟企業的發展掃清障礙。他並建議修改現行公司法關於股份公司股東表決遵循「一股一權」的規定，亦即允許「同股不同權」。

大陸央廣網經濟之聲「天下財經」報導，王建軍表示，大陸現行「公司法」關於股份公司股東表決遵循「一股一權」的規定，限制了以超級表決權股為代表的雙重股權結構的運用，制約了新經濟企業的發展。

他建議，修改「公司法」第103條關於「一股一權」的規定，改為「所持每一相同種類股份有相同表決權」，同時修改第131條，授權國務院制定細化性的配套制度。

王建軍指出，傳統的股份公司講究「資合」、資本面前平等、完全按照資本大小說話。有限公司有「人合」性質。在這種情況下，在公司治理上做一點創舉，把「資合」、「人合」都融進來，既可以發揮資本的力量，也會啟動人的創造力。

當然，這其中確實有可能存在損害其他股東利益的情況，因此在制度設計上，一定要非常合理、嚴謹，要保證雙方權利基本平衡，不能過份偏向一方。

王建軍並透露，今年大陸股票發行上市制度將迎來重大改革，為新經濟企業的發展掃清障礙。

國家層面，特別是中國證監會層面在推動新經濟企業上市上做了大量的努力，正在對一些規則進行調整，包括新工具的創設，都在緊鑼密鼓推進當中，把原來這些企業在境內難以上市的制度性障礙都要一一破除，不久就會向市場公布，被迫到境外市場上市的企業就不用再去了。

在監管層支持「獨角獸」登陸A股和境外上市的「獨角獸」回歸A股的背景下，投資者尋找「獨角獸」的熱情高漲。王建軍提醒，儘管新經濟代表新機會，但不代表所有新經濟企業都能成功，投資者一定要注意新經濟企業的風險，不要跟風炒作，所謂新經濟也就是還有不確定性，失敗也很正常，市場本身也需要增加對新經濟失敗的包容性。

之前，大陸不少「獨角獸」企業都選擇到境外資本市場上市。王建軍認為，當時資本市場不具備接納這些企業的能力以及相關制度不包容，是造成這一現象的重要原因。

他指出，從資本市場規模、體量看，大陸現在已經是全球第二大市場，足以容納這些新經濟企業，新經濟企業有更大的成長機會，發展對資本市場、投資者和國民經濟會帶來多贏的局面，境內資本市場作為大陸新經濟的主場理所當然。

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