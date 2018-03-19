專家把脈／推廣茶文化 多樣化外銷

2018-03-19 00:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「過去十年來，全球茶葉產量不斷增長，但生產與消費主要集中在十大產茶國，全球茶葉以內銷為主的格局沒有得到改變」。國際茶葉委員會主席伊恩．吉布斯17日在四川宜賓建議，提高茶葉出口可以像推廣咖啡一樣推廣茶文化。

中新社報導，第二屆國際（宜賓）茶業年會國際茶情趨勢與發展論壇17日在四川宜賓舉辦。來自加拿大、摩洛哥、日本、英國、印度尼西亞等國家和地區的茶界代表圍繞全球茶葉的生產、貿易、消費情況與發展趨勢展開對話交流。

伊恩．吉布斯表示，目前全球排名前三的產茶大國依次為中國、印度和肯亞，中國的茶葉產量占全球茶葉產量的45%，但肯亞的茶葉出口量大於中國和印度，中國和印度的茶葉大量被本國消費者所消費。

據統計，2017年中國茶葉總產量為255萬噸，茶葉出口35.5萬噸。其中綠茶是中國茶葉出口的第一大茶類，占中國茶葉出口總量的82.9%，但綠茶出口均價連續下跌，明顯低於中國茶葉出口均價。

中國茶葉學會理事長江用文指出，受國內生產成本提高等因素影響，中國茶葉出口在傳統市場的競爭力面臨下降的壓力，茶葉企業走出去的步伐不快，新興市場開拓在短期難以取得突破，預計2018年中國茶葉出口總量將在35萬噸左右徘徊。

「從全球來看，越來越多的年輕人愛上飲茶，但是這些年輕人對茶葉的需求和老一輩人有所不同，我們需要考慮到這些新的變化」。

聯合國糧農組織政府間茶葉工作組負責人讓．盧克．馬斯塔基指出，中國、印度等產茶大國在大力推動出口的同時，需要清楚不同消費者對茶產品的不同喜好，對茶產品進行多樣化改善。