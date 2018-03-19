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世界高山葡萄酒產區 四川全力打造

2018-03-19 00:38聯合報 記者許依晨／綜合報導

不讓歐美國家專美於前，中國大陸四川將全力打造獨具特色的「四川·世界高山葡萄酒產區」，並力推「川菜+川酒」旅遊路線。

中新網報導，四川葡萄酒行業現有生產企業20家，產品上市的生產企業13家。全省釀酒葡萄種植大約6.3萬畝、年產能1.5萬噸，主要集中在甘孜、阿壩、涼山等偏遠老少邊窮地區，也是少數民族聚集區。2017年全省葡萄酒產值人7億元（人民幣，下同）、主營業務收入4.1億元（同比增長 92.5%）、利潤0.5億元（同比增長78.2%）。

「四川·世界高山葡萄酒產區」品牌記者會在成都舉辦，四川省經濟和信息化委員會黨組成員、四川省鹽業局局長趙輝表示，此舉不僅有利於提升四川葡萄酒市場影響力，更有利於帶動民族地區和貧困山區老百姓增加收入，發展經濟，盡快脫貧致富。

四川葡萄酒產區主要集中在海拔1500公尺到3200公尺區域，是世界上海拔最高的葡萄酒產區，主要有岷江上遊子產區、大渡河流域子產區、金沙江上遊子產區、安寧河穀子產區。

主要釀酒葡萄品種有赤霞珠、美樂、蛇龍珠、西拉、品麗珠、霞多麗、玫瑰蜜等。產品類別上，有干型、半干型、甜型、特種甜型葡萄酒，以干型葡萄酒為主，包括干紅、干白、桃紅、冰酒、葡萄蒸餾酒等，初步形成了一個全系列產品的局面。

成都市葡萄酒協會會長周勁松表示，今年內，「中國四川·世界高山葡萄酒產區」品牌將在省內各市州進行推廣，邀請葡萄酒專家提供技術支援，並打造「川菜+川酒」旅遊線路。

四川省將盡快啟動把四川葡萄酒產區納入「生態原產地保護」計畫，採用酒莊模式發展，融產、銷、文、旅於一體，形成多層次差異化產品線布局。同時，四川葡萄酒產業發展將堅持國際標準，依據產區獨特的地理、氣候和土壤等條件和明顯的比較優勢，依託多民族融合的旅遊和文化資源，堅持走國際化、高端化、品牌化道路。

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