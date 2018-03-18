當當網CEO 亞馬遜夢碎

2018-03-18 00:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



當當網CEO李國慶 分享 facebook 大陸最大的網上書店當當網 CEO李國慶，被譽為「電商狂人」、「時尚先生」，身上有著儒雅的氣質，言談間流露出霸氣。近期當當網被海航併購，他在微博上留言，「天地孤影任我行，世事蒼茫成雲煙。」不改文人本色。

和訊網、新浪科技報導，海航系旗下天海投資3月9日發布重大資產重組的公告，標的資產是當當網股權。當當網賣給了海航。曾經站在大陸B2C電商第一浪頭上的當當網，經歷上市輝煌、價格拼殺後，被併吞掉了。

李國慶是北京大學社會學系畢業，喜歡大陸搖滾歌手崔健，仗義執言，當過學生會副主席。

回顧創業初期，他找幾個出版社的朋友，租下一個辦公室，要一起賣書。事與願違，當自己的同學躋身國企高層和政府官員，李國慶卻經營慘淡，一事無成。命運轉折點發生在1996年，處於人生最低谷的李國慶在美國結識了擁有紐約大學MBA學位，並在紐約創業有成的俞渝，一見鐘情，三個月閃婚。

有一天，俞渝去北京西單圖書大廈買書，偌大的圖書大廈，找書找得她暈頭轉向，卻令她想到了美國的亞馬遜，那個在網上買書很方便的網站。夫妻倆一拍即合，催生「當當」，李國慶擔任CEO，俞渝出任董事長，一個主管內部戰略，一個負責對外事宜。

2010年，當當成為大陸最大的網上書店，年銷售額超過人民幣100億元，大陸網上圖書零售市占率達50%以上。同年12月8日，「中國的亞馬遜」當當網在美國上市，首日市值超過23億美元，市盈率超過100倍，創下當時在美上市公司市盈率最高水平。當時以為是開始，卻已是巔峰。2015年以來，當當網的股價一直在6.5美元徘徊。2016年，當當完成私有化退市時，市值僅為5.3億美元，不及上市之初的四分之一。

縱觀當當網的發展過程，從最初的單打圖書品類，到後來逐漸擴充至服裝、百貨，從原來的買書平台，到引入其它品類知名品牌，也是在不斷擴大自身體量，增加流量入口，在中國互聯網產業中也開創了不少先河。

然而，在阿里、京東巨頭圍堵下，當當網的品類戰略並不能建構成護城河，反而從最初引領大陸圖書電商的優勢轉為大有跟風之嫌的劣勢，當當網前營運長黃若對李國慶的評價是，他對人不挑剔，為人真誠，也能夠聽進不同的意見，但他的缺點就是管不住自己的嘴巴，大砲直言，這對一個企業家來說是致命的缺點。

李國慶小檔案

年齡：54歲

職稱：當當網CEO

經歷：創辦北京科文經貿總公司，擔任總經理、總裁；創辦北京科文劍橋圖書公司

蔡敏姿／製表