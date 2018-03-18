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資安專家談劍鋒 愛潑冷水

2018-03-18 00:50經濟日報 記者李仲維／綜合報導

上海眾人網路安全技術公司董事長談劍鋒
上海眾人網路安全技術公司董事長談劍鋒
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人臉辨識系統在大陸已被廣泛運用，上海眾人網路安全技術公司董事長談劍鋒認為，網路沒有絕對的安全。在不同場合上，談劍鋒多次重申他的看法，因此有陸媒解讀，每逢新的互聯網技術應用概念出爐，談劍鋒總要潑一盆冷水。

iPhoneX面世，「人臉識別」炒得火熱時，談劍鋒說，「密碼丟了可以換，但生物資訊是不可再生的，一旦洩露，對不起，你不可能再有第二張臉了」。

談劍鋒有兩支手機，一支是iPhone，用來上網；另一支是華為，只用來打電話，與網路完全沒有連結。

上觀新聞報導，儘管身為科技先鋒，但談劍鋒卻不使用微信支付，因為覺得不靠譜，更遑論支付寶了。在他眼裡，相當數量的互聯網公司只顧及流量，卻不顧用戶安全，只顧及體驗，卻不顧隱私保護。

談劍鋒是大陸全國政協的新委員，日前他把這個話題帶到全國政協13屆一次會議的會場，建議官方加大對網路資訊安全產業的投入。

談劍鋒的微信名前，掛著一個五星紅旗的圖示。不僅因為出身三代軍人世家的他，從小就耳濡目染，也與他近年的經歷有關。1990年代末，談劍鋒從軍校畢業，拿到上海001號許可證後經營一家網咖，創建中國大陸最早的「紅客」組織「綠色兵團」，不入侵自己國家電腦，而是維護國家利益的駭客。

2005年，網路遊戲「魔獸世界」登陸大陸，談劍鋒註冊的帳號叫「銀龍」，僅用23.5小時就成為中國大陸第一個達到70級的玩家，並刷新世界紀錄。不過沒過多久，叱吒虛擬戰場的他就遇到了惱火的事，辛苦玩出來的戰績屢屢不翼而飛，談劍鋒因此萌生開發能保護帳號的密碼產品的念頭。2007年，他創立眾人科技，著手開發一款既安全又便捷的帳號密碼保護產品：動態密碼器。

然而，在向銀行、證券等金融企業推廣產品時，卻沒人敢第一個嘗試，談劍鋒一家一家上門推銷，甚至提供客戶免費使用產品，卻屢吃閉門羹，最艱難的時期，公司沒有一分錢收入，連續四個月發不出薪水。如今，眾人科技研發的動態密碼技術和產品，已被大陸官方認定為「填補國內空白，國際先進水準」，在很多核心技術上擁有完全自主智慧財產權。

談劍鋒小檔案

年齡：41歲

職稱：眾人網路安全技術董事長

經歷：網咖老闆、眾人科技創辦人、上海資安行業協會會長

資料來源：新聞整理

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