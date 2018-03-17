從賣塑膠花到香港首富 超人李嘉誠退休

2018-03-17 04:21 中央社 香港16日綜合外電報導



香港首富李嘉誠。 新華社 分享 facebook 被譽為「超人」的香港首富李嘉誠今天宣布退休，近90歲的他從賣塑膠花白手起家，耗費70多年打造龐大的商業帝國，事業版圖橫跨貨櫃港到電信業，將交由長子李澤鉅接班。

法新社報導，因為敏銳的商業頭腦而被稱為「超人」的李嘉誠，在香港呼風喚雨，有人因此開玩笑說，他可以讓在上班日逼近香港的颱風轉彎。

李嘉誠的商業帝國深入港人生活，從提供網路服務到連鎖超市，他的商業決策可能影響700萬港人的房地產和公用事業價格。投資人推敲他說的字字句句。

李嘉誠1928年誕生於廣東潮州，在中日戰爭期間逃到香港。李嘉誠2012年接受富比世雜誌（Forbes）專訪時回憶，他上小學時，故鄉遭炸彈轟炸的往事。

李嘉誠在1950年創業，以生產塑膠花起家，公司名稱就是以中國最長的河流長江命名。但轉往房地產多元化投資後，而在1960年代有了龐大的獲利，隨後的數十年間逐漸擴張至其他產業。

隨著事業版圖增加，全球觸角也開始擴大，長江集團1980年代開始在加拿大投資房地產和能源產業。

根據富比世，李嘉誠旗下事業遍及全球超過50個國家，總員工人數達31萬人。

根據富比世2018年全球富豪排行榜，李嘉誠的身家達349億美元（約新台幣1兆244億元），全球排名23。

1990年代，李嘉誠在中國大陸大力投資。但近年來，逐漸出脫在大陸的大型房地產投資。此舉被當成是追求事業穩定的過程，也被認為是在中國高速成長降溫之際，對大陸信心漸失，惹惱大陸批評人士。

和中共官方關係密切的「環球時報」在2015年的社論中說，「他的確無愧於他那個時代的『李超人』之稱，但他未必就有力量和雄心做未來的風向標。」

環球時報還說：「相較於中國經濟的巨大規模，李嘉誠的投資有如滄海一粟。」

李嘉誠也尋求削減香港的資產，旗下的長江實業集團去年11月出售中環中心大樓，入袋52億美元。分析師表示，這起交易顯示長實集團從地產投資分散到基礎建設和能源產業。

3年前，李嘉誠宣布旗下商業帝國全面重整，外界普遍預期是在為長子接班鋪路。他在宣布重整消息後被問到，是否在為交棒做準備。精神充沛的他說，終有一天他會退休。

他說：「軌道已鋪設好，大家有一個目標，對公司來說是好事。」